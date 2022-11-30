Новейший атомный ледокол "Урал" проекта 22220 прибыл в порт приписки Мурманск

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022.

Свыше 90% оборудования ледокола произвели в России

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", который строился на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот", завершил переход в порт приписки - Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток, на причал ледокол прибыл во вторник вечером, сообщили во вторник в отделе коммуникаций "Атомфлота".

"Атомный ледокол "Урал" Росатомфлота завершил переход, который занял шесть дней, из Санкт-Петербурга в Мурманск. 29 ноября "Урал" прибыл в порт приписки Мурманск", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметил и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, слова которого цитирует отдел коммуникаций, "Урал" демонстрирует самодостаточность России в технологической и промышленной отраслях. "Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями. Отдельно стоит отметить систему электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах", - приводится цитата.

Планируется, что 3 декабря, в День атомного ледокольного флота, "Урал" выйдет в свой первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.

Торжественная церемония поднятия государственного флага России на втором серийном универсальном атомном ледоколе "Урал" состоялась 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Разрешение поднять флаг на ледоколе отдал президент России Владимир Путин. Как отмечали в Атомфлоте, выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет иметь важное значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, одному из наиболее перспективных глобальных транспортных коридоров. Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на комплексном развитии Арктического и Дальневосточного регионов страны.