Минобороны ФРГ оплатит поставку ВСУ партии роботизированных платформ THeMIS

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Украинская армия получит партию роботизированных платформ THeMIS, разработанных эстонской компанией Milrem Robotics. Платформы будут поставлены в двух вариантах. Об этом говорится на сайте эстонской компании.

Контракт на поставку ВСУ 14 (четырнадцати) роботизированных платформ THeMIS подписали разработчик данной системы компания Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Закупку полностью финансирует министерство обороны Германии.

Согласно контракту, до конца этого года Киев получит семь беспилотных платформ в варианте эвакуационной машины, предназначенной для эвакуации раненых с поля боя, еще семь беспилотников на Украину будут поставлены во втором квартале 2023 года. Их планируется использовать для разминирования дорог, в комплекте будет специальное оборудование от французского оборонного производителя CNIM Systèmes Industriels.

В компании отметили, что в этом году передали Украине одну платформу THeMIS в варианте для эвакуации раненых. Подчеркивается, что она оказалась "очень ценным активом".

Наземная беспилотная машина под обозначением THeMIS (UGV) разработана эстонской компанией Milrem Robotics, довольно известной на рынке роботизированной техники. Платформа электрическая, два независимых гусеничных блока шасси приводятся в движение электромотором, питающимся от аккумуляторов или дизельного генератора. Масса полезной нагрузки - 700 кг, скорость движения, указанная разработчиком - 20 км/час. Способна двигаться в течение 8 часов, на аккумуляторах - 1,5 часа. Длина х ширина х высота - 2400 х 2000 х 1150 мм.