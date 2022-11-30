Войти
Военное обозрение

Минобороны ФРГ оплатит поставку ВСУ партии роботизированных платформ THeMIS

472
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получит партию роботизированных платформ THeMIS, разработанных эстонской компанией Milrem Robotics. Платформы будут поставлены в двух вариантах. Об этом говорится на сайте эстонской компании.

Контракт на поставку ВСУ 14 (четырнадцати) роботизированных платформ THeMIS подписали разработчик данной системы компания Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Закупку полностью финансирует министерство обороны Германии.

Согласно контракту, до конца этого года Киев получит семь беспилотных платформ в варианте эвакуационной машины, предназначенной для эвакуации раненых с поля боя, еще семь беспилотников на Украину будут поставлены во втором квартале 2023 года. Их планируется использовать для разминирования дорог, в комплекте будет специальное оборудование от французского оборонного производителя CNIM Systèmes Industriels.

В компании отметили, что в этом году передали Украине одну платформу THeMIS в варианте для эвакуации раненых. Подчеркивается, что она оказалась "очень ценным активом".

Наземная беспилотная машина под обозначением THeMIS (UGV) разработана эстонской компанией Milrem Robotics, довольно известной на рынке роботизированной техники. Платформа электрическая, два независимых гусеничных блока шасси приводятся в движение электромотором, питающимся от аккумуляторов или дизельного генератора. Масса полезной нагрузки - 700 кг, скорость движения, указанная разработчиком - 20 км/час. Способна двигаться в течение 8 часов, на аккумуляторах - 1,5 часа. Длина х ширина х высота - 2400 х 2000 х 1150 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
Робот
Похожие новости
05.07.2021
Поле завтрашнего боя
22.04.2020
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
13.06.2018
Оружие на любой вкус
31.01.2017
Требуются камикадзе
13.12.2012
Украинская военная доктрина в контексте национальной безопасности: реальные и мнимые угрозы
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:36
  • 38968
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем