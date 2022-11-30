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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Беларусь искренне заинтересована в мире на Украине

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Беларусь искренне заинтересована в мире на Украине
Беларусь искренне заинтересована в мире на Украине.
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня для многих украинцев, да и белорусов важно понять: заинтересована ли Беларусь в скорейшем прекращении военных действий на Украине между братскими славянскими народами, которые имеют богатую, многогранную и общую по своей сути историю, а также какую роль республика может сыграть для деэскалации конфликта. 

Очевидным фактом является то, что Беларусь еще в мае 2014 года призвала стороны вооруженного конфликта на Донбассе к мирному диалогу, а в июле, при содействии республики, был запущен мирный процесс по урегулированию украинского конфликта на востоке страны. Именно Беларусь с самого его начала играла ключевую роль в посредничестве, организации переговорных процессов и урегулирования самого конфликта.

Огромную роль в организации переговоров в нормандском формате сыграл и президент Беларуси А.Лукашенко, который в феврале 2015 года присутствовал на встрече представителей контактной группы в Минске. В рамках серии встреч и переговоров были подписаны ряд соглашений, известных как «Минские».

Напомним, что после избрания В.Зеленского президентом Украины весной 2019 года, в ходе иннаугурационной речи он заявил: «Могу заверить: для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Но, не теряя наши территории». В октябре на очной встрече президентов В.Зеленского и А.Лукашенко белорусский лидер подчеркнул: «Эта глубокая большая идеология  основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе <…> Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет». В свою очередь Зеленский гордо заявил: «Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи».

Однако, несмотря на заявленные Зеленским обещания и договоренности с белорусской стороной в ходе очной встречи двух президентов, именно Украина  была первым государством, которое после выборов в Беларуси в 2020 году ввело санкции против нашего государства, и не признала выборы в республики состоявшимися, опередив в этом весь коллективный Запад.

Стоит подчеркнуть, что вопреки всем недружественным действия с украинской стороны, глава белорусского государства не раз отмечал, что «Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было». Об этом Александр Лукашенко заявил еще в мае т.г.

«Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было», – подчеркнул Александр Лукашенко в интервью информационному агенству Associated Press.

Также напомним, что именно благодаря белорусской стороне были начаты переговоры между Украиной и Россией в ходе проведения уже специальной военной операции (СВО). Но, к глубокому сожалению, из-за несамостоятельной, а полностью уже зависимой от Запада политики, Украина не способно искать компромисс в переговорах с Россией. По той же причине Украина была  не способно выполнять и минские соглашения, что и послужило одним из прецедентов начала СВО.

Стоит подчеркнуть и выдержанную позицию Беларуси касательно провокаций, создаваемых украинскими военнослужащими на белорусско-украинской границе, которые начались сразу после начало СВО. Главным образом, Украина демонстрирует свою агрессивную политику по отношению к республике и намерения втянуть братские народы в вооруженный конфликт. Кстати, один из последних инцидентов на белорусско-украинской границе произошел совсем недавно. В начале ноября в сети появилось видео, где украинские военнослужащие на БМП пересекают белорусско-украинскую границу.       

В свою очередь, несмотря на все недружественные шаги украинской стороны, Беларусь продолжит искать пути для примирения братских народов. Республика всегда будет акцентировать основное внимание на то, что белорусы, украинцы и русские, чьими предками были восточные славяне, являются частями одного большого русского народа, или, если так кому больше нравится – тремя чрезвычайно близкими народами русского корня и древнерусского происхождения. Россия, Украина и Беларусь – это единое целое, общее культурное, цивилизационное пространство, часто называемое «русским миром» по аналогии с «испано-латинским, англо-саксонским, арабским, тюркским, французским, немецким мирами и цивилизациями».

К большому сожалению,  сегодня мы наблюдаем самый большой раскол славянского мира. Ведь на протяжении веков основной задачей для всех западных цивилизаций было сдерживание наших народов от развития, и в дальнейшем их порабощение и уничтожение. Что касается сегодняшней Украины, стоит отметить, что киевский режим выбрал путь служения англосаксонскому миру и питаться из западной денежной кормушки ценой жизни простых украинцев и украинской государственности в целом. Однако, как показывает история, существует характерная цикличная закономерность – братья славяне всегда давали достойный ответ всем агрессорам и врагам.

Николай Крылов

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
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