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ПСЗ "Янтарь" подписал контракт на строительство второго судна ледового класса проекта MPSV06М

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ПСЗ "Янтарь" подписал контракт на строительство второго судна ледового класса проекта MPSV06М
ПСЗ "Янтарь" подписал контракт на строительство второго судна ледового класса проекта MPSV06М.
Источник изображения: metalinfo.ru

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в ОСК) вновь стал победителем открытого конкурса на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса проекта MPSV06М мощностью 7 МВт. Контракт подписан 29 ноября 2022 года, сообщает предприятие в своем официальном телеграм-канале. Закладка головного многофункционального аварийно-спасательного судна (МАСС) проекта MPSV06М «Певек» состоялась на заводе 24 марта текущего года.

Судно будет построено для Морской спасательной службы Федерального агентства речного и морского транспорта, заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика программы развития морского транспорта». После заключения контракта судно должно быть построено до конца 2024 года. Но заказчик заверил, что готов пересмотреть увеличение сроков строительства после окончательной разработки и согласования проектной документации судна в постройке (ПДСП).

Судно, которое построит завод «Янтарь», станет вторым в серии подобных судов, созданным по модернизированному проекту. В случае успешного выполнения государственного контракта, планируется строительство еще до четырех подобных судов для других заказчиков. В связи с этим перед заводом «Янтарь» поставлена задача увеличить долю гражданской продукции, а также в ближайшие годы нарастить производственные мощности для самостоятельного выполнения всех необходимых корпусных работ для судов такого класса.

Проект MPSV06М переработан на соответствие правилам РС 2021 года и Полярного кодекса для работы в арктических морях, увеличена грузоподъемность грузового крана и предусмотрена его работа штормовых условиях.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-20
Компании
Янтарь ПСЗ
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