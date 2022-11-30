Войти
ТАСС

В Пентагоне заявили о существенных угрозах интересам США в космосе

460
0
0
Генерал Джеймс Дикинсон убежден в агрессивности околоземных программ России и Китая. Фото с сайта www.spacecom.mil
Генерал Джеймс Дикинсон убежден в агрессивности околоземных программ России и Китая. Фото с сайта www.spacecom.mil.

Командующий Космическим командованием Соединенных Штатов генерал Джеймс Дикинсон отметил, что Китай и Россия быстро развивают и демонстрируют космические и противокосмические возможности

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Командующий Космическим командованием Соединенных Штатов генерал Джеймс Дикинсон утверждает, что есть некие существенные угрозы интересам США и их союзникам в космосе, в том числе от РФ и КНР.

"Угрозы интересам США и их союзников в космосе существенны. Думаю, что мы все можем согласиться с тем, что они продолжают расти", - сказал он во вторник в ходе онлайн-конференции. По его словам, "стратегические соперники" США готовы конкурировать с американцами в космическом пространстве. "В частности, Китай и Россия быстро развивают и демонстрируют космические и противокосмические возможности", - указал генерал.

По словам Дикинсона, для сохранения своего "превосходства в космосе" США и их союзникам требуется совместный подход к планированию и осуществлению космических операций. "Превосходство в космосе является важнейшим компонентом [американской стратегии] интегрированного сдерживания", - подчеркнул он.

Особо командующий отметил развитие космических возможностей Китая в последние годы. По его мнению, китайцы в этой сфере "сокращают разрыв" с Соединенными Штатами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
26.11.2021
Le Figaro (Франция): Россия готовится усилить свою армию перед лицом «растущей активности» НАТО на ее границах
03.12.2020
В «Роскосмосе» прокомментировали третье прилунение Китая
23.12.2019
Лавров рассказал о планах США разместить РСМД вблизи России
16.08.2017
Военные маневры (Suddeutsche Zeitung, Германия)
14.08.2017
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
15.12.2015
Handelsblatt: российское оружие выходит в бестселлеры
19.03.2012
Перу выбрало израильские и польские средства ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем