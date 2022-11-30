В Пентагоне заявили о существенных угрозах интересам США в космосе

Командующий Космическим командованием Соединенных Штатов генерал Джеймс Дикинсон отметил, что Китай и Россия быстро развивают и демонстрируют космические и противокосмические возможности

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Командующий Космическим командованием Соединенных Штатов генерал Джеймс Дикинсон утверждает, что есть некие существенные угрозы интересам США и их союзникам в космосе, в том числе от РФ и КНР.

"Угрозы интересам США и их союзников в космосе существенны. Думаю, что мы все можем согласиться с тем, что они продолжают расти", - сказал он во вторник в ходе онлайн-конференции. По его словам, "стратегические соперники" США готовы конкурировать с американцами в космическом пространстве. "В частности, Китай и Россия быстро развивают и демонстрируют космические и противокосмические возможности", - указал генерал.

По словам Дикинсона, для сохранения своего "превосходства в космосе" США и их союзникам требуется совместный подход к планированию и осуществлению космических операций. "Превосходство в космосе является важнейшим компонентом [американской стратегии] интегрированного сдерживания", - подчеркнул он.

Особо командующий отметил развитие космических возможностей Китая в последние годы. По его мнению, китайцы в этой сфере "сокращают разрыв" с Соединенными Штатами.