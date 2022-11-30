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Ростех

Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей

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Сварка
Сварка.
Источник изображения: rostec.ru

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех создал первое в мире оборудование для орбитальной электронно-лучевой сварки (ЭЛС) крупногабаритных деталей. Уникальная установка позволила применить эту технологию в производстве ракетно-космической техники, что ранее было невозможным.

Электронно-лучевая сварка применяется в отраслях, где нельзя использовать высокую термическую обработку изделия, но требуются большая прочность и эстетическая привлекательность. Орбитальная сварка позволяет соединять изделия по периметру без их вращения. Объединение преимуществ обоих способов дает возможность сваривать конструкции любых форм и размеров, например крупногабаритные детали ракетно-космической техники.

Комплекс оборудования включает две установки, оснащенные антропоморфным манипулятором-«рукой», который перемещает электронно-лучевую пушку в любую точку вакуумной камеры в диапазоне от -400° до +400°, или на 2,5 оборота. Уникальный узел в процессе работы складывает и раскладывает кабели и трубопроводы системы охлаждения при вращении пушки. Весь процесс управляется компьютером с минимальным участием оператора.

«Установки уникальны как с точки зрения их объема – 160 кубометров каждая, так и сферы использования – до Ростеха технологию и оборудование для орбитальной ЭЛС никто не применял. Проект выполняется в интересах корпорации Роскосмос, патентные исследования проводил «Прогресс». Испытания прошли на заводе «Красмаш» – специалисты института и предприятия выполнили орбитально-кольцевые сварные швы на образце – имитаторе конструкционного элемента ракетного комплекса. Тем самым подтверждена возможность применения комплекса на крупногабаритных деталях авиационной и космической техники. Технология позволит отказаться от традиционной сварки, повысить скорость производства и качество конструкций», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

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4 комментария
№1
30.11.2022 02:12
Техника будущего уже не только 3d принтеры, а уже сварщики манипуляторы.
0
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№2
30.11.2022 08:19
Теперь осталось самое сложное для  России - запусить установку в серийное производство.
+1
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№3
30.11.2022 12:47
Если это реально будет использовано для сборки конструкций в космическом пространстве, на орбите или даже на Луне, но какой то достаточно будет и опытной серии. Возможно это позволит решить вопрос с монтажом транспортного комплекса на орбите из частей, без использования сверхбольших ракет.
0
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№4
30.11.2022 13:17
Ростех каждый месяц генерил кучу новостей что  что-то разработал не имеющее аналогов в мире, а в реальности оказался пшик.
Они кучу денег на пиар тратят создающий искаженную реальность
0
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