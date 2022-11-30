МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия» прибыл в Жуковский для подготовки к эксплуатации

Опытный самолет МС-21 корпорации «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации, ранее покрашенный в ливрею авиакомпании «Россия» (Группа «Аэрофлот»), прибыл в летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева, где пройдет подготовку к совместной пилотной эксплуатации.

Корпорация «Иркут» и авиакомпания «Россия» в рамках пилотной совместной эксплуатации самолетов МС-21 планируют провести обучение командно-инструкторского состава и пилотов-инструкторов, наработать опыт воздушных перевозок на типовых маршрутах авиалайнера, а также отработать эксплуатационные процедуры.

Всего в программе примут участие три опытных самолета МС-21, которые будут базироваться на аэродроме «Раменское», где находится Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева.

Программа пилотной эксплуатации в настоящее время находится на согласовании в профильных федеральных ведомствах. На первом этапе пилотирование будет осуществляться летчиками-испытателями ОКБ им. А.С. Яковлева.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. Аэродинамическое совершенство самолета обеспечивается крылом большего удлинения из композиционных материалов. Самая большая в своем классе ширина фюзеляжа обеспечивает расширение личного пространства пассажиров.