Названы лауреаты премии имени Огаркова в 2022 году

Помимо выступлений экспертов и панельных дискуссий в рамках конференции "Огарковские чтения" проводится церемония награждения лауреатов премии имени Н. В. Огаркова за вклад в укрепление обороноспособности страны, в области военной науки и военной экономики, разработки и создания вооружений и военной техники. В нынешнем году премию получили командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики (ДНР), первый Министр государственной безопасности ДНР (16 мая - 16 июля 2014 г.) Александр Сергеевич Ходаковский и бывший генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" - управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения (КБП) Дмитрий Владимирович Коноплёв (посмертно).

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России (2004-2008), председатель Организационного комитета конференции "Огарковские чтения" Юрий Балуевский вручает премию имени Огаркова Александру Ходаковскому (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Александр Сергеевич Ходаковский - один из ключевых и виднейших деятелей "Русской весны" в Донбассе. Родился в 1972 г. В 1990-1992 гг. проходил срочную службу в Советской (превратившейся в Российскую) армии - в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в Службе безопасности Украины и к началу 2014 г. являлся начальником отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины по Донецкой области.

В начале 2014 года решительно выступил против "майдана" и государственного переворота в Киеве. Стал активным участником "Русской весны" 2014 г., лидером созданного им тогда общественного движения "Патриотические силы Донбасса" и выступил с оружием в руках против новых киевских властей. В начале мая 2014 года сформировал и возглавил в Донецке добровольческий батальон "Восток", ставший одним из "ядер" ополчения ДНР и затем развернутый в бригаду "Восток". Был командиром бригады "Восток" до ноября 2014 года. С ноября 2014 по март 2015 года был секретарем Совета безопасности ДНР. С февраля 2022 года активно участвует в СВО, возглавляя батальон специального назначения Внутренних войск ДНР, созданный в результате реформирования бригады "Восток", на основе которой были образованы несколько подразделений, включая 11-й полк корпуса Народной милиции ДНР.

Что можно сказать о Ходаковском? Александр Ходаковский - человек, который первым поднял в 2014 году военное знамя восстания непосредственно внутри Донбасса и увлек людей, который стоял у истоков создания ополчения Донбасса и затем вооруженных сил Донбасса. Тех самых вооруженных сил Донбасса и ДНР, которые в нынешних событиях показали свою подлинную значимость и свой настоящий уровень - уровень действительно профессионального мотивированного войска. Кто еще может сейчас получить премию за военный профессионализм и военные способности?

Директор ЦАСТ Руслан Пухов вручает премию Марии Коноплёвой, вдове Дмитрия Коноплёва (с) ЦАСТ

Вручение премии Дмитрию Владимировичу Коноплёву, ушедшему из жизни в июле этого года, призвано подчеркнуть его многолетний вклад в развитие российской оборонной отрасли и сохранить память о профессиональных достижениях талантливого руководителя.

Дмитрий Коноплёв родился 12 сентября 1976 года в городе Губаха Пермской области. В 1999 году окончил Московский физико-технический институт, факультет управления и прикладной математики. Имел ученую степень кандидата экономических наук.

С 2003 по 2008 годы он работал помощником генерального директора по экономике и финансам открытого АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а затем трудился в государственных структурах помощником финансового директора "Рособоронэкспорта", заместителем руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. Имел классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

В 2012 году Дмитрий Коноплёв возглавил тульское АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова". Под его управлением НПО "Высокоточные комплексы" разработало новые комплексы и ракеты, а также реализовало ряд проектов по глубокой модернизации ранее разработанных систем. Предприятие представило модернизированные комплексы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы, стрелково-гранатометное вооружение. Дмитрий Коноплёв непосредственно участвовал в организации работы по передаче Вооруженным Силам России новых образцов вооружений и военной техники.

ЦАСТ благодарит партнера конференции государственную корпорацию "Ростех" и официальный спонсора - ПАО "Промсвязьбанк".