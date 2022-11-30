Двое российских космонавтов завершают предполетную подготовку в США перед отправкой на МКС

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Основной экипаж следующей экспедиции Международной космической станции (МКС), который отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-23", завершает подготовительную сессию в США перед возвращением в Россию, сообщили во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

"У основного экипажа экспедиции МКС-69, в состав которого входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара, подходит к завершению сессия в Космическом центре имени Линдона Джонсона в США", - говорится в сообщении пресс-службы ЦПК.

По данным пресс-службы, с 31 октября 2022 года экипаж корабля "Союз МС-23" участвовал в тренировочной сессии в США, знакомясь с устройством модулей американского сегмента МКС, его функционированием и особенностями.

"Космонавты и астронавт отрабатывают типовые операции в гидролаборатории, на стенде виртуальной реальности, а также совместно с экипажем Crew-7 - действия при возникновении аварийных ситуаций на космической станции", - сказали в ЦПК.

В пресс-службе проинформировали, что совсем скоро основной экипаж прибудет в Звездный городок для прохождения следующего этапа подготовки к 69-й космической экспедиции, старт которой запланирован на весну 2023 года.

25 ноября начальник ЦПК им. Ю.А.Гагарина Максим Харламов заявил "Интерфаксу", что космонавт Андрей Федяев, который в феврале отправится к МКС на корабле Crew Dragon, в настоящее время проходит подготовку в США. По его словам, Федяев скоро вернется в Россию для прохождения заключительной сессии подготовки к полету.