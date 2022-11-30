Войти
Интерфакс-АВН

Двое российских космонавтов завершают предполетную подготовку в США перед отправкой на МКС

447
0
0
Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Основной экипаж следующей экспедиции Международной космической станции (МКС), который отправится на пилотируемом корабле "Союз МС-23", завершает подготовительную сессию в США перед возвращением в Россию, сообщили во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

"У основного экипажа экспедиции МКС-69, в состав которого входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара, подходит к завершению сессия в Космическом центре имени Линдона Джонсона в США", - говорится в сообщении пресс-службы ЦПК.

По данным пресс-службы, с 31 октября 2022 года экипаж корабля "Союз МС-23" участвовал в тренировочной сессии в США, знакомясь с устройством модулей американского сегмента МКС, его функционированием и особенностями.

"Космонавты и астронавт отрабатывают типовые операции в гидролаборатории, на стенде виртуальной реальности, а также совместно с экипажем Crew-7 - действия при возникновении аварийных ситуаций на космической станции", - сказали в ЦПК.

В пресс-службе проинформировали, что совсем скоро основной экипаж прибудет в Звездный городок для прохождения следующего этапа подготовки к 69-й космической экспедиции, старт которой запланирован на весну 2023 года.

25 ноября начальник ЦПК им. Ю.А.Гагарина Максим Харламов заявил "Интерфаксу", что космонавт Андрей Федяев, который в феврале отправится к МКС на корабле Crew Dragon, в настоящее время проходит подготовку в США. По его словам, Федяев скоро вернется в Россию для прохождения заключительной сессии подготовки к полету.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
28.01.2022
В NASA заявили, что рады принять российских космонавтов для проведения тренировок
08.11.2021
"Роскосмос" и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon
18.10.2021
В НАСА раскрыли подробности инцидента с потерей ориентации на МКС
31.08.2021
От создания кораблей до управления МКС. Как работает космическая корпорация "Энергия"
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
15.10.2007
ПЕРВЫЙ АНГКАСАВАН ЗЕМЛИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем