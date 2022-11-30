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ТАСС

Президент Финляндии не исключил возможности военной подготовки украинских солдат в стране

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: EPA-EFE/Anders Wiklund

Саули Ниинистё отметил, что к этому вопросу нужно подойти разумно

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит препятствий для обучения украинских военных на территории Финляндии. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Нурмесе в Северной Карелии, где проводятся учения финских войск Kontio 22.

"Я не вижу препятствий для подготовки украинцев, но к этому вопросу нужно подойти разумно", - подчеркнул Ниинистё. "Например, мы можем обучать их использованию различных систем вооружения, переданных нами ранее", - добавил он.

В ходе пресс-конференции президент Финляндии также отметил, что не ожидает, что в ходе встречи глав МИД Финляндии, Швеции и Турции в Бухаресте будет достигнут существенный прогресс в вопросе вступления двух северных стран в НАТО.

Kontio 22 - крупнейшие учения финских вооруженных сил в 2022 году. В них принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, примерно 2 тыс. из которых - резервисты. В маневрах задействовано около 1,4 тыс. единиц техники. 

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Военные учения
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