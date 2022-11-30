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Известия.ru

Владимирский губернатор Авдеев заявил о гибели четырех мобилизованных

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Четверо мобилизованных жителей Владимирской области погибли в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 29 ноября заявил губернатор региона Александр Авдеев на пресс-конференции.

«По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что еще по нескольким людям проводится проверка.

«Это точно не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — подчеркнул Авдеев.

Он добавил, что еще более 20 человек находятся в госпиталях.

Последний раз Минобороны РФ сообщало о потерях с российской стороны 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, за время спецоперации погибли 5937 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Он добавил, что в то же время с украинской стороны погибли 61 207 человек.


Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. 31 октября глава государства заявил, что частичная мобилизация в России завершена.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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