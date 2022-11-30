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Военное обозрение

В ВМС США возобновлены процедуры по финансированию разработки беспилотных надводных кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

Командование ВМС США внимательно следит за расширением ключевого контракта на изучение и разработку нового оборудования и технологий для своего будущего парка беспилотных надводных средств. Данную задачу они пытаются реализовать уже не первый год. Этот проект полезен не только для американских ВМС, но и даёт промышленности возможность получить прямой доступ к исследовательской и опытно-конструкторской работе, проделанной, скажем так, в недрах самого ведомства.

В публичном уведомлении ВМС США заявили, что планируют вновь начать сотрудничество с компаниями, заинтересованными в оснащении своих USV различными интеллектуальными технологиями. Об этом впервые было заявлено в феврале 2020 года.

В том же 2020 году 40 поставщиков были выбраны для заключения бессрочного контракта с неограниченным количеством спецификаций. Контракты, называемые IDIQ-MAC, позволяют властям США создавать изолированные рынки, выбирая группу компаний, способных выполнять аналогичный набор задач. После этого выбранные поставщики напрямую конкурируют друг с другом за работу, связанную с этим контрактом.

На сегодняшний день заказы включают различные исследования по проектированию и работы по интеграции боевых систем с кораблями, а также усилия по разработке и расширению полезной нагрузки. В настоящее время военно-морской флот также проводит различные мероприятия по поддержке беспилотных технологий, и продолжается планирование других усилий по их разработке.

— сухо говорится в уведомлении на официальном сайте ВМС США.

Кроме этого, контракт включает в себя меры по разработке технологий, ориентированных на автономные системы и системы управления надводными беспилотными кораблями, элементы береговой и базовой платформы, а также логистику и обеспечение. Все коммерческие предложения и предварительные проекты должны быть получены заказчиком не позднее 19 декабря.

Возобновление процедуры финансирования проекта беспилотных судов в США выпало на конец года не случайно. Это происходит именно в тот момент, когда ВМС добились некоторых успехов в продвижении основ своего будущего беспилотного флота, начиная со старта учений на Ближнем Востоке и заканчивая вводом в эксплуатацию одного из своих ведущих научно-исследовательских судов, получившего название Mariner. Ну и освоение 800-миллиардного военного бюджета играет здесь явно не последнюю роль.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
Военные учения
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