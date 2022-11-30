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ТАСС

Украина намерена добиваться от Запада передачи ей систем ПВО Patriot

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: REUTERS/ Fabrizio Bensch

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба отметил, что для Украины критически важно восстановить энергетические мощности, а также обеспечить их защиту от дальнейших воздушных ударов

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украина будет добиваться от западных союзников передачи американских систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО/ПРО) Patriot, а также поставок трансформаторов для восстановления энергетической системы. Об этом заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о своем предстоящем участии во встречах глав внешнеполитических ведомств НАТО в Бухаресте и ОБСЕ в Лодзи.

"На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: Patriot и трансформаторы", - сказал Кулеба журналистам в Бухаресте, его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте МИД Украины. "Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут без электричества, отопления и воды", - заявил министр.

Он добавил, что для Украины критически важно восстановить энергетические мощности, а также обеспечить их защиту от дальнейших воздушных ударов. "Это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны", - сказал Кулеба.

Глава МИД также призвал западных союзников Киева увеличивать мощности для производства оружия, чтобы Украина получила достаточно средств для контрбатарейной борьбы. "Мы ведем переговоры о производстве оружия и боеприпасов для Украины на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий", - заявил Кулеба.

Он также заявил, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО состоится в столице Румынии 29-30 ноября. В польском городе Лодзь 1-2 декабря пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
ОБСЕ
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