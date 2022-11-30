Франция передала Украине установки реактивной системы залпового огня LRU

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Франция поставила на Украину установку РСЗО LRU, являющуюся французским аналогом американской системы M270A1 MLRS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава украинского Минобороны объявил о прибытии французской РСЗО на Украину, заявив, что с прибытием данной установки ВСУ стали "еще мощнее". Из сообщения не совсем понятно, сколько установок прибыло на Украину, но не больше двух, так как французы и обещали всего две установки.

РСЗО LRU из Франции прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага

- заявил Резников.

Как заявили в Минобороны Украины, теперь на вооружении ВСУ стоят четыре версии M270A1 MLRS: британская M270В1 MLRS, немецкая MARS II, американская HIMARS и французская LRU. Все эти системы используют одни и те же боеприпасы и имеют практически одинаковые характеристики.

Поставку двух РСЗО Украине анонсировал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Согласно открытым данным, на вооружении французской армии стояло 13 реактивных систем, прошедших модернизацию до уровня LRU (Lance-Roquettes Unitaire) по контракту 2011 года, остальные установки отправили на хранение.

На РСЗО установлена система управления огнем EFCS (European Fire Control System) от компании Airbus, способная работать в современных контурах управления и позволяющая использовать реактивные снаряды семейства GMLRS, но запрещающая применять боеприпасы с кассетной боевой частью.