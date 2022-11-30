На ЧМ-2022 сыграют два легионера из РПЛ

На главном футбольном турнире в Катаре РПЛ представят Деян Ловрен и Муми Нгамалё.

Деян Ловрен. Источник: https://metaratings.ru/

Начиная с 2002 года, на каждом Чемпионате мира по футболу РПЛ представляли не менее 10 игроков-легионеров. Рекордное количество иностранцев, играющих в нашей лиге, участвовало в мундиале четыре года назад - на ЧМ-2018 в России. Тогда в матчах турнира сыграли 15 представителей РПЛ.

В этом году Премьер-Лигу представят хорват Деян Ловрен из «Зенита» и камерунец Нгамалё из «Динамо».

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Легионеров РПЛ на ЧМ-2022 могло быть больше. Игроками сборной Сербии являются Саша Зделар и Милан Гайич, также в состав сборной Коста-Рики входит Джимми Марин, однако футболистов не пригласили.

Что касается Ловрена, то его связка в центре обороны с Йошко Гвардиолом - основная в сборной. В общей сложности защитник провел 71 матч за Хорватию.

Нгамалё в основном в поединках ЧМ будет выходить на замену. В заявку на стыковые матчи его не включили. До этого камерунец участвовал в 7 матчах Кубка Африки.

Главной причиной антирекорда по количеству участвующих легионеров РПЛ стал массовый отъезд игроков из РФ. ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты со своими клубами.

Несмотря на отъезд многих легионеров, российские клубы получат за них деньги от главной футбольной организации. Поскольку они выступали за свои команды в течении последних двух сезонов, то федерация должна выплатить клубам компенсации.