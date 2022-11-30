Лидеры НАТО задумались о передаче Украине истребителей МиГ-29 и F-16

Лидеры НАТО вернулись к идее о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 и американских F-16, хотя поначалу от этого плана отказались. Об этом сообщает агентство Блумберг.

Украина, утверждают в агентстве, может также получить систему ПВО "Железный купол" и ЗРК Patriot.

"Лидеры в столицах НАТО…возвращаются к идее…предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29…, либо даже излишки американских F-16", - указывает колумнист агентства, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Военный отметил, что сейчас российские войска обладают преимуществом в воздухе. Кроме того, пилоты Военно-Воздушных Сил России получили важный боевой опыт в ходе сирийского конфликта. По мнению эксперта, НАТО следует обеспечить Украину оружием, которое позволит закрыть небо над страной. Это то, о чем Киев просит Запад.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия оставляет за собой право уничтожать предназначенные для Украины военные грузы.