Войти
Интерфакс-АВН

ГК "Астра" выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro

446
0
0
Группа компаний "Астра"
Группа компаний "Астра".
Источник изображения: ural-sks.ru

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" объявила о выходе новой версии системы для управления доменом ALD Pro 1.2.0, в которой реализованы более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением инфобезопасности, сообщает пресс-служба разработчика.

"Для повышения уровня информационной безопасности проведены масштабные доработки, затронувшие ряд системных компонент и разделов ALD Pro: включены дополнительные настройки аутентификации, проведена оптимизация кода, доработано шифрование", - сказано в пресс-релизе, распространённом во вторник.

Сообщается, что в продукт были внесены функциональные изменения на основании обратной связи от заказчиков, партнёров, специалистов внутренней службы контроля качества вендора. Также изменения затронули и пользовательский интерфейс системы (направление UX/UI), где учтены пожелания пользователей для обеспечения более удобной работы в системе.

По информации пресс-службы, изменения коснулись наиболее востребованного функционала продукта: ролевой модели, позволяющей распределять права доступа между системными администраторами, заменены некоторые системные компоненты, обновлена сопроводительная и внутренняя документация.

Директор департамента разработки средств управления ГК "Астра" Алексей Фоменко отмечает, что с момента создания продукта сделано уже более 200 улучшений.

"Что для нас крайне важно, успешно завершены исследования в области организации двусторонних доверительных отношений MS AD - ALD Pro с поддержкой функции глобального каталога, а также реализован прототип модуля синхронизации объектов между доменами MS AD - ALD Pro, включая пароли. Это обеспечит возможность плавной и комфортной миграции пользователей в отечественную экосистему ГК "Астра", - сказал Фоменко, которого цитирует пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
25.12.2009
Минобороны не собирается отказываться от "Булавы" - Сердюков
17.06.2009
Михаил Бабич, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, отвечает на вопросы читалей электронного периодического издания Lenta.ru
18.12.2008
Россия активизирует военно-техническое сотрудничество с Ливаном - директор ФС ВТС
04.07.2008
Украина реформирует авиапром для дальнейшей интеграции с российским авиастроением
27.12.2007
МЧС РФ подписало контракт на поставку в Грецию самолетов Бе-200
22.12.2006
Германия с помощью РН "Космос-3М" приступила к созданию собственной спутниковой разведывательной системы
05.07.2007
Микрон НИИМЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем