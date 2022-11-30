ГК "Астра" выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" объявила о выходе новой версии системы для управления доменом ALD Pro 1.2.0, в которой реализованы более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением инфобезопасности, сообщает пресс-служба разработчика.

"Для повышения уровня информационной безопасности проведены масштабные доработки, затронувшие ряд системных компонент и разделов ALD Pro: включены дополнительные настройки аутентификации, проведена оптимизация кода, доработано шифрование", - сказано в пресс-релизе, распространённом во вторник.

Сообщается, что в продукт были внесены функциональные изменения на основании обратной связи от заказчиков, партнёров, специалистов внутренней службы контроля качества вендора. Также изменения затронули и пользовательский интерфейс системы (направление UX/UI), где учтены пожелания пользователей для обеспечения более удобной работы в системе.

По информации пресс-службы, изменения коснулись наиболее востребованного функционала продукта: ролевой модели, позволяющей распределять права доступа между системными администраторами, заменены некоторые системные компоненты, обновлена сопроводительная и внутренняя документация.

Директор департамента разработки средств управления ГК "Астра" Алексей Фоменко отмечает, что с момента создания продукта сделано уже более 200 улучшений.

"Что для нас крайне важно, успешно завершены исследования в области организации двусторонних доверительных отношений MS AD - ALD Pro с поддержкой функции глобального каталога, а также реализован прототип модуля синхронизации объектов между доменами MS AD - ALD Pro, включая пароли. Это обеспечит возможность плавной и комфортной миграции пользователей в отечественную экосистему ГК "Астра", - сказал Фоменко, которого цитирует пресс-служба.