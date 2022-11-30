Требования к космонавтам меняются: что означает для отрасли первый в мире параастронавт

Михаил Котов — о том, как решение ESA отразило веяние времени и современный подход в космической сфере

На прошлой неделе Европейское космическое агентство (ESA) объявило имена 17 новых космонавтов. Гендерное разнообразие европейцы в этот раз предоставили практически на равных: чуть больше половины — мужчины, чуть меньше — женщины. При этом впервые в истории в список потенциальных профессиональных посетителей космоса с Земли включен человек с ограниченными способностями — параолимпиец Джон Макфолл.

Некогда мировая космонавтика начиналась с военных летчиков.

Для такого дела более всего пригоден летчик, и прежде всего — летчик-истребитель. Это и есть универсальный специалист. Он пилот, и штурман, и связист, и бортинженер Сергей Королев конструктор ракетно-космических систем СССР

И Первый советский отряд космонавтов был сформирован в 1960 году именно по этому принципу. Правда, тогда от них требовались навыки, присущие даже скорее летчикам-испытателям, чем истребителям: максимальная сконцентрированность на неотработанном еще процессе с готовностью и умением вмешаться в него, перейти на ручное управление при необходимости. А также суметь потом в деталях рассказать о том, что пошло не так. Первые космические полеты закономерно несли максимальный риск: именно на первые десять лет советского опыта в этой сфере приходится все четыре гибели космонавтов, произошедшие во время полетов к звездам.

По аналогичному пути пошли и американцы, отбирая будущих астронавтов программы "Меркурий" (первая пилотируемая космическая программа США 1958–1963 годов). Согласно первоначальным требованиям, кандидат должен был иметь трехлетний опыт полетов на самолетах, воздушных шарах или службы на подводных лодках в качестве командира, пилота, штурмана, специалиста по связи, инженера или в иной эквивалентной должности. Кроме практических навыков важным моментом было и образование претендентов — степень не ниже бакалавра.

Однако в этот процесс вмешался президент США Дуайт Эйзенхауэр. Видимо, чтобы не усложнять процедуру отбора из потенциально огромного количества претендентов, он заявил, что именно военные летчики-испытатели удовлетворяют всем необходимым требованиям для полетов в космос в достаточной степени. Предполагаю, что на Эйзенхауэра мог повлиять тогдашний администратор NASA Хью Драйден, который и сам служил во время Второй мировой войны в авиации.

Меж тем женщин в отряд космонавтов NASA в те годы категорически не брали. Если в СССР руководитель Первого отряда генерал Николай Каманин понимал всю важность полета женщины-космонавта (например, выявление влияния особенностей космического полета на женский организм, воздействие на образ страны), то в США довольно долгое время открещивались от таких экспериментов. Даже когда женщины-летчицы самостоятельно устроили отбор по требованиям, которые предъявлялись к мужчинам-астронавтам, и отобрали 13 человек, прошедших испытания, NASA осталось непреклонно. Не помогло и обращение в суд.

Так, первая советская женщина-космонавт Валентина Терешкова отправилась к звездам в 1963 году, а первая американская астронавтка Салли Райд попала на орбиту лишь на 20 лет позже.

Первый же набор в отряд космонавтов Европейского космического агентства стартовал гораздо позже, чем в СССР и США. К тому времени уже существенно изменились задачи в космической сфере, и поэтому при отборе претендентов в ESA изначально не было столь сильной привязки к военным летчикам.

Техник и администратор

Сегодня же в космосе могут работать (я имею в виду именно профессиональных космонавтов) и обладатели гражданских специальностей — инженеры, ученые, врачи и т.д. В США среди астронавтов появилось довольно много женщин, как и в Европе. Правда, советско-российская история космонавтики пока насчитывает всего пять женщин-космонавтов.

Современные задачи требуют иных навыков и знаний, чем это было на старте освоения космоса (хотя если говорить строго, то мы все еще на нем и находимся), в связи с чем время подготовки профессионалов увеличилось в среднем до десяти лет (это не только в России, но и в Европе, и в США ситуации схожие). Основная работа сегодня — на орбитальных станциях, которая включает подготовку и постановку научных экспериментов в очень разных отраслях и направлениях, наблюдения за Землей. При этом очень важна просветительская функция: космонавт должен уметь и хотеть общаться, рассказывать о своей работе, проводить "космические уроки" и читать лекции. Например, уже несколько экспедиций на Международной космической станции работает корреспондентский пункт ТАСС. Один космонавт из экипажа берет на себя миссию корреспондента и рассказывает аудитории информационного агентства посредством фото и видеосъемки, репортажей, текстов о том, что происходит на станции.

Кроме прочего, к сегодняшнему дню все больше времени на орбите стало уделяться поддержанию работоспособности МКС. А это не самые "героические" на первый взгляд занятия: требуется поддерживать чистоту, проверять и менять самые разные электронные компоненты, заниматься системами жизнеобеспечения, чинить туалеты и сепарировать питьевую воду, чтобы она не содержала пузырьков воздуха.

Учитывая все эти пункты, прихожу к выводу, что теперь важнее не способность быстро работать в экстремальных ситуациях, а умение до таких ситуаций не доводить. Хотя, конечно, это только некоторая трансформация, а не полный отказ. Разница точно такая же, как между пилотами-испытателями и пилотами гражданской авиации. Первые тестируют машины в критических условиях, проверяют их на прочность, определяют, с какого момента начинается отказ систем, а вторые размеренно летают по правилам и в случае полного их выполнения могут ни разу за всю карьеру так и не попасть в критическую ситуацию.

Новая реальность

В связи со всем этим выбор будущих космонавтов ESA, который был представлен 23 ноября, не вызывает у экспертов особых вопросов. Если отобраны специалисты, которые могут эффективно работать на станции, много, четко и пунктуально действовать по заранее расписанной циклограмме, то не важен ни пол, ни другие отличия между людьми. При этом с точки зрения популяризации отрасли равное количество мужчин и женщин, как и включение в список из 17 претендентов в космос человека с инвалидностью, звучит весьма современно.

Кстати, отмечу, что в отряд космонавтов ESA зачислены пять претендентов: трое мужчин и две женщины. Остальные 12 человек — это официально "члены астронавтского резерва", на случай каких-то проблем у будущих космонавтов или расширения космической программы Европейского агентства. Джон Макфолл является как раз одним из них, то есть он не входит в отряд космонавтов, а остается в резерве. Его основная задача — дать возможность инженерам и разработчикам понять на будущее, какие именно придется внести в технику изменения, чтобы позволить работать на орбитальной станции людям с протезами. У первого в мире параастронавта после серьезной аварии в 19 лет ампутирована нога. Ее отсутствие в космосе, по большому счету, не столь существенно, как на Земле. Можно даже предположить, что пусть и не очень скоро, но мы увидим на орбите людей, чья инвалидность окажется неким плюсом в безгравитационном пространстве.

При этом Джон Макфолл является членом параолимпийской сборной, медалистом Параолимпиады по бегу на 100 м (олимпийский рекорд для таких бегунов — 10,85 с, что лишь немного не дотягивает до обычного звания мастера спорта).

Когда я узнал о наборе в команду астронавтов людей с инвалидностью, я понял, что это мой шанс... Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому Джон Макфолл

В частности, например, предполагается, что благодаря его участию в ближайшие годы будут протестированы возможности людей с инвалидностью пользоваться скафандрами для выхода в открытый космос. Соответственно, даже если Джон Макфолл не будет в перспективе отправлен в космос, то он проложит дорогу для будущих параастронавтов.