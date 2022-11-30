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ТАСС

Рябков заявил об отсутствии у России диалога с США по украинской проблематике

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Москва лишь периодически обменивается сигналами с Вашингтоном, добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия не ведет с Соединенными Штатами диалог по украинской проблематике, а лишь периодически обменивается сигналами. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально различаются. У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются в Москве или Вашингтоне соответственно", - сказал он.

«Мне неизвестно ни о каком канале деконфликтинга [с США] применительно к происходящему на Украине, вообще неизвестно», — подчеркнул Рябков, комментируя опубликованную агентством Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника информацию о том, что Вашингтон только один раз с момента начала российской специальной военной операции использовал линию связи между военными США и РФ для предотвращения конфликтов в связи с ситуацией на Украине.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что линия США на вовлеченность в конфликт на Украине чревата тяжелыми последствиями. «Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию, их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями, риски растут», — указал замминистра.

«Что говорят американцы, вы, наверное, можете легко предположить, исходя из публичных комментариев, — продолжил Рябков. — Они, несмотря на наши многократные опровержения и развернутые пояснения о позиции, продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на безответственной ядерной риторике [РФ]».

Дипломат подчеркнул, что со стороны РФ нет никаких отклонений от военной доктрины в области ядерного сдерживания. «Я не знаю, кто может в Америке находить основания для подобного рода обвинений в наш адрес, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода, в двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее», — подчеркнул Рябков. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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