Войти
Военное обозрение

Российские бойцы научились реагировать на атаки с беспилотников ВСУ

572
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские военнослужащие быстро освоились не только с тактикой нанесения ударов по боевикам ВСУ с разведывательных дронов, но и научились реагировать на аналогичные атаки с украинских беспилотников.

Выбор адекватного поведения здесь не велик – либо попытаться откидывать гранаты, сбрасываемые с БПЛА, надеясь, что они не взорвутся раньше времени, либо в спешном порядке ретироваться с позиции, подвергающейся удару. Британское издание The Sun опубликовало подборку кадров, демонстрирующих метание с украинских дронов боеприпасов на российских бойцов. Отмечается молниеносная реакция солдат на угрозу с воздуха – пока срабатывают ВОГи и гранаты, военные уже находят новое укрытие.

Заметно и низкое качество изготовления боевой начинки для разведывательных дронов – большая задержка при подрыве или вовсе несрабатывание взрывателя. Однако всё же лучше надеется не на брак вражеских изделий и на быстроту реакции, а на наличие штатных средств по уничтожению малогабаритных беспилотников.

Возможно, назрела необходимость в восстановлении подразделений визирования, существовавших в советской армии. Они оснащались лазерными приборами оптико-электронного противодействия и были способны выводить из строя устройства наблюдения неприятеля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.04.2022
На что способна Украина с новой военной помощью Запада
30.06.2021
Вертикалка из Поднебесной
01.12.2020
Forbes (США): это не танк! Справочник для дилетанта по бронированным боевым машинам
13.12.2019
Европа на заклание
19.08.2019
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века
25.02.2019
Швеция возмущена: Су-27 перехватил самолет-разведчик
26.03.2009
UVS-TECH 2009. Беспилотные летательные аппараты, "вооруженные" современными системами, позволяют решать сложнейшие задачи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем