Российские бойцы научились реагировать на атаки с беспилотников ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Российские военнослужащие быстро освоились не только с тактикой нанесения ударов по боевикам ВСУ с разведывательных дронов, но и научились реагировать на аналогичные атаки с украинских беспилотников.

Выбор адекватного поведения здесь не велик – либо попытаться откидывать гранаты, сбрасываемые с БПЛА, надеясь, что они не взорвутся раньше времени, либо в спешном порядке ретироваться с позиции, подвергающейся удару. Британское издание The Sun опубликовало подборку кадров, демонстрирующих метание с украинских дронов боеприпасов на российских бойцов. Отмечается молниеносная реакция солдат на угрозу с воздуха – пока срабатывают ВОГи и гранаты, военные уже находят новое укрытие.

Заметно и низкое качество изготовления боевой начинки для разведывательных дронов – большая задержка при подрыве или вовсе несрабатывание взрывателя. Однако всё же лучше надеется не на брак вражеских изделий и на быстроту реакции, а на наличие штатных средств по уничтожению малогабаритных беспилотников.

Возможно, назрела необходимость в восстановлении подразделений визирования, существовавших в советской армии. Они оснащались лазерными приборами оптико-электронного противодействия и были способны выводить из строя устройства наблюдения неприятеля.