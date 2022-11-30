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Военное обозрение

США на базе в японской Окинаве планируют заменить истребители F-15 беспилотниками

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Источник изображения: topwar.ru

По словам военного эксперта Дэвида Окманека, решение о замене устаревших истребителей F-15 американского производства на беспилотные летальные аппараты (БПЛА) становится всё более очевидным, особенно на фоне украинского конфликта. Военный аналитик корпорации Rand также добавил, что всё это происходит на фоне переосмысления Пентагоном своей военной стратегии в западной части Тихого океана, где место истребителей займут беспилотники.

Одна из главных причин, побудившая руководство американской армии вывести истребители старого поколения с военной базы Кадена заключается в наращивании Китаем своих ВВС. Это даже уже закреплено в Стратегии национальной безопасности США. Всё это предусматривает комплектацию авиационной эскадрильи ВВС США истребителями пятого поколения для их ротационного размещения.

Окинава – отличное место базирования в АТР, позволяющее проводить там воздушные операции по декларируемой Вашингтоном защите Японии или Тайваня ввиду непосредственной близости этих государств от зоны боевых действий (на самом деле - типичный вариант размещения оккупационных войск). С появлением дронов истребительная авиация, как заявлено, утрачивает своё значение, поскольку радиус её боевого применения без дозаправки ниже, чем у ряда ударных беспилотников.

Не стоит забывать и о том, что Кадена находится в пределах досягаемости китайских крылатых и баллистических ракет, а потому ВВС КНР способны уничтожить не только военные аэродромы, но и склады с горючим, а также другие цели ВВС самообороны Японии и ВВС США. В то же время атаке может подвергнуться и американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Новый экспериментальный БПЛА «Валькирия» американской компании Kratos уже прошёл ряд успешных испытаний. В него встроен малый турбореактивный ракетный двигатель. Беспилотник XQ-58A способен нести ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух» при боевом радиусе действия более 2000 км. Считается, что такой дрон способен вступать в бой даже с пилотируемыми истребителями.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
F-15
Patriot ЗРК
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Проекты
БПЛА
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