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Военное обозрение

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ и ВВС США проведут совместные воздушные учения с имитацией ударов по Ирану и его региональным союзникам

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Источник изображения: topwar.ru

Представители Минобороны Израиля сообщили о проведении серии совместных воздушных учений с военными США, в ходе которых будет осуществляться имитация ударов по Ирану и его региональным союзникам, пишет издание The Times of Israel. По региональными союзниками, судя по всему, понимаются проиранские формирования в Сирии и Йемене.

В заявлении ЦАХАЛА говорится, что воздушные маневры, которые должны состояться над территорией Израиля и Средиземным морем, стартуют 29 ноября.

Истребители и заправщики ВВС США и Израиля примут участие в учениях и смоделируют ряд сценариев, касающихся противостояния региональным угрозам

- приводит издание часть заявления израильского военного ведомства.

В материале указано, что совместные учения были согласованы во время поездки начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Авива Кохави в США на прошлой неделе.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что в ходе своего пятидневного визита в Вашингтон Кохави убеждал представителей Минобороны США в необходимости ускорить разработку совместных планов по сдерживанию «иранской угрозы».

В ходе обсуждений было решено, что мы сегодня находимся в том положении, которое требует ускорения разработки оперативных планов и сотрудничества в области сдерживания Ирана и его террористических союзников в регионе

- заявил Кохави после визита в Вашингтон.

The Times of Israel напоминает, что Иерусалим выступает против попыток президента США Джо Байдена возродить ядерное соглашение между Тегераном и мировыми державами, которые готовы ослабить свои санкции против Ирана взамен на ограничения последним своей ядерной программы.

Однако в последнее время вышеупомянутые разногласия стали менее актуальными, поскольку переговоры по ядерной программе провалились.

В то же время, Израиль настаивает на том, чтобы США подготовили военные планы на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы предотвратить возможность создания Ираном ядерного оружия.

В статье также говорится, что президент США Джо Байден ранее заявил о готовности применить военную силу против Ирана в случае необходимости, но по-прежнему отдает предпочтение дипломатическим методам решения возникших противоречий с Тегераном.

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Израиль
Иран
Йемен
Сирия
США
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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