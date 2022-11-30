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ТАСС

Президент ФРГ из-за разрушения инфраструктуры на Украине призвал увеличить помощь Киеву

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Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Odd Andersen

Франк-Вальтер Штайнмайер осмотрел части передвижного госпиталя и передвижные обогреватели, предназначенные для Украины

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне разрушений энергетической инфраструктуры на Украине выступил за увеличение поддержки Киеву, призвав города и муниципалитеты ФРГ вступать в партнерские отношения с украинскими муниципалитетами. Об этом он заявил во вторник в Берлине в ходе посещения логистического центра Германского общества Красного Креста (DRK) в берлинском аэропорту перед отлетом в Северную Македонию.

"Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную лишений, темноты и холода", - сказал Штайнмайер, призвав города и муниципалитеты вступать в партнерские отношения с муниципалитетами Украины. Благодаря этому, по словам президента ФРГ, помощь может быть доставлена без бюрократических проволочек от человека к человеку. Он также призвал к увеличению пожертвований, чтобы гуманитарные организации могли приобрести, например, генераторы или обогреватели.

Во время посещения логистического центра Штайнмайер осмотрел части передвижного госпиталя и передвижные обогреватели, предназначенные для Украины. DRK осуществляет доставку помощи на Украину через логистический центр. В понедельник Германское общество Красного Креста объявило о начале зимней помощи Киеву.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости", поэтому временно будет прекращен экспорт газа и угля. Премьер-министр Денис Шмыгаль также рекомендовал "готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону". По его данным, почти 50% энергосистемы страны выведено из строя.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Македония
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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