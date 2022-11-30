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ЦАМТО

Airbus Helicopters поставила третий вертолет H-215 МВД Сербии

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Тяжелый вертолет Н215
Тяжелый вертолет Н215.
Источник изображения: asdnews.com

ЦАМТО, 29 ноября. На базу вертолетного отряда Министерства внутренних дел Сербии прибыл новый многоцелевой вертолет H-215, приобретенный у компании Airbus Helicopters.

Получившая камуфляжную окраску машина с регистрационным номером YU-OPS является третьим и последним вертолетом H-215, заказанным МВД Сербии в 2019 году. Вертолет планируется применять для перевозки пассажиров и грузов, проведения поисково-спасательных операций, тушения пожаров.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку трех вертолетов H-215 "Супер Пума" для МВД Сербии был подписан в 2019 году. Стоимость заказа не раскрывалась. Поставка вертолетов была запланирована на 2021-2022 гг. Новые H-215 "Супер Пума" пополнят парк из четырех поставленных ранее Airbus Helicopters МВД Сербии вертолетов H-145. Предположительно, они заменят парк из трех вертолетов AB-212 и одного вертолета S-76B.

Первый вертолет H-215 "Супер Пума" (р.н. YU-VIP) совершил посадку в аэропорту "Никола Тесла" (Белград) 12 июля 2022 года. Вторая машина (р.н. YU-HHJ) прибыла в Сербию в начале ноября. Предварительно пилоты и технические специалисты МВД Сербии прошли подготовку на территории Франции.

H-215 "Супер Пума" стали самыми большими вертолетами в авиапарке МВД Сербии. Машина максимальной взлетной массой 9300 кг рассчитана на перевозку до 22 человек в пассажирской кабине, может перевозить на внешней подвеске грузы весом до пяти тонн или подвесной пожарный ковш вместимостью до 4,5 т воды. Вертолет оборудован прожектором для поиска объектов на земле, медицинским комплектом для оказания медицинской помощи.

Первый поставленный вертолет в основном будет применяться для перевозки высшего руководства Сербии, а два других, помимо прочего, для перевозки пассажиров и грузов, а также проведения поисково-спасательных операций. Все три H-215 могут использоваться для перевозки грузов на внешней подвеске и тушения пожаров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Франция
Продукция
AS-332
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
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