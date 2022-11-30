НАТО сократит помощь Украине из-за истощения Европы

Global Times: НАТО сократит поставки оружия Украине до символического уровня

Европейским членам НАТО становится всё труднее помогать Украине, пишет Global Times. Запасы вооружений на континенте истощаются, а сам он сталкивается с трудностями. Объемы помощи могут резко сократиться, предупреждают эксперты.

Главная причина, по которой Украина до сих пор держится в вооруженном конфликте с Россией, это непрекращающаяся помощь со стороны НАТО. Однако руководство альянса недавно призналось, что его европейским членам становится все труднее помогать Киеву. Поможет ли это обстоятельство начать мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса?

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что военная и финансовая помощь западных стран Киеву дорого обходится их обществам. "Рост цен на продовольствие и электричество означает, что для многих европейских семей наступили трудные времена", – сказал он. Тем не менее, страны Европы должны продолжать поставки оружия и предметов снабжения Киеву, несмотря на издержки, продолжил Столтенберг. "Дело в том, что лучший способ для поддержания мира – это помощь Украине", – заявил он.

В субботу New York Times опубликовала статью под заголовком "США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои арсеналы". В ней приводятся слова натовского представителя, заявившего, что в плане поставок оружия на Украину небольшие страны полностью исчерпали свои возможности, а 20 или 30 государств из их числа "как выжатый лимон". Но остальные десять могут поставлять больше, сказал этот представитель, и это в первую очередь касается крупных союзников.

Несмотря на такие высказывания, НАТО не отстает от США в предоставлении помощи Украине, однако члены альянса, особенно европейские, демонстрируют признаки истощения и усталости. Европейские страны больше других пострадали от российско-украинского кризиса, и они заплатили огромную цену за оказание помощи Киеву. Они не только истощили свои запасы вооружений, но и столкнулись с трудностями из-за резкого роста цен на электроэнергию и отопление, а также из-за рекордной инфляции. Во многих европейских странах общество все меньше поддерживает идею продолжать помогать Украине. Судя по сегодняшнему бедственному положению Европы, европейским членам НАТО будет сложно сохранить объемы помощи Киеву.

Что касается США, которые возглавляют Североатлантический альянс, то после промежуточных выборов, в результате которых республиканцы взяли под свой контроль палату представителей, у Вашингтона заметно поубавились стимулы оказывать помощь Украине.

"Считается, что руководство НАТО, и в частности Столтенберг, скоро столкнутся с нарастающим давлением. Они по-прежнему призывают европейские страны продолжать поставки на Украину. Но судя по реальной ситуации в Европе, если такая помощь будет продолжаться, она превратится в непосильное бремя для европейских стран. Такая помощь определенно нежизнеспособна", – сказал эксперт-американист и научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян (Lü Xiang).

Не только Украину, но и Европу ждет очень трудная и полная проблем зима. Лидеры европейских стран хотят устранить эти проблемы, так как при их сохранении они лишатся поддержки избирателей на выборах.

Поэтому резкое снижение объемов помощи Украине вполне возможно. Она сохранится, но лишь на символическом уровне. Впоследствии НАТО или европейские страны могут начать переговоры с Россией в попытке урегулировать кризис и вернуть народам Украины и Европы относительно нормальную жизнь, отметил Люй.

Степень вероятности мирных переговоров с Россией зависит от того, как страны-члены НАТО смогут договориться с США. Французский президент Эммануэль Макрон тоже может обсудить этот вопрос со своим американским коллегой Джо Байденом во время визита в США на этой неделе.

Поскольку НАТО является военным объединением, в котором властвует Вашингтон, высказывания руководителей альянса в значительной степени отражают интересы США. А поскольку эти руководители призывают европейские страны продолжать помогать Украине вопреки имеющимся трудностям, это может еще больше усилить раскол между Соединенными Штатами и Европой.

Противоречия между Америкой и Европой становятся все заметнее. Европейские страны испытали разочарование, увидев, что США в условиях энергетического кризиса продают им энергоресурсы по заоблачным ценам. А американский закон "О снижении инфляции" серьезно подорвал интересы Европы.

Некоторые политики на континенте уже четко понимают, что США надеются обескровить и разрушить Россию, ослабить Европу и усилить её зависимость от Америки. Это позволит ей сохранить свою гегемонию, воспользовавшись украинским кризисом. А интересы союзников Вашингтон принесет в жертву. Это приведет европейские страны к пониманию того, что США ненадежный партнер, и ослабит единство НАТО.