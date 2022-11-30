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ТАСС

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской РЛС производства США в ДНР

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Переданные вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019
Переданные вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019.
Источник изображения: министерство обороны Украины

Ее ликвидировали в районе населенного пункта Николаевка, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины AN/TPQ-36 в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков. 

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Конашенков Игорь
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