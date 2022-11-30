Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской РЛС производства США в ДНР

Ее ликвидировали в районе населенного пункта Николаевка, отметили в ведомстве
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины AN/TPQ-36 в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков.