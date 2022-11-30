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Американский генерал Уэсли Кларк: Путин загнал Украину в ловушку

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Американский генерал Кларк заявил, что украинцы могут потребовать перемирия с Москвой

На бахмутском направлении россияне создали своего рода огневой мешок для перемалывания украинских сил, заявил в интервью CNN бывший верховный главком силами НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк. Это может заставить украинцев просить руководство страны о прекращении огня.

Джон Берман (CNN): Мы продолжаем наблюдать массированные ракетные атаки и удары дронов российских сил по всей Украине. Как долго Россия сможет продолжать с той же интенсивностью?

Уэсли Кларк: Возможно, еще несколько недель, а, может, и дольше. Мы знаем, что у них сокращаются запасы. Они способны производить самые современные ракеты, но против украинцев используют старье. Сейчас они, по-видимому, снимают с некоторых ракет ядерные боеголовки и сбрасывают на Украину либо как приманку, либо рассчитывая на ударную мощь металла. Так что он будут продолжать, пока могут.

Такая у русских стратегия: они не могут победить на поле боя, но, может, смогут заставить украинский народ потребовать прекращения огня, чтобы перегруппироваться. Именно этого и хочет Путин. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, санкции были сняты, а армия – восстановлена, и тогда сможет запустить процесс с новой силой и завершить миссию.

Джон Берман: Вы говорите, русские не могут победить на поле боя. Они пытаются победить как минимум в одном городе Донецкой области – Бахмуте. Русские утверждают, что окружают его, а украинцы – что продолжают его защищать, несмотря на попытки России перебросить туда подкрепления. Чего, по-вашему, русские хотят достичь целенаправленными атаками на этот город?

Уэсли Кларк: Смотрите, противоборствующие стороны всегда стремятся как-то сосредоточить боевую мощь. Поэтому они и сконцентрировались на этой локации. Взяв ее, они получат доступ к Краматорску и Славянску. Также город служит своего рода огневым мешком для перемалывания украинских сил. К чему русские и стремятся. Сумев оказать невыносимое давление на эти силы ВСУ до того, как те подтянут подкрепления из Херсона.

Если они смогут заставить украинцев просить руководство страны о прекращении огня и передышке, кто победит? Именно здесь украинским силам нужно держаться. Они окопались и держатся, но несут тяжелые потери. Мясорубка.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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