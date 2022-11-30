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ЦАМТО

Бельгия отправит на Украину дистанционно управляемые подводные аппараты R7

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Remus100
Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) Remus 100. Фото с сайта hydroidinc.com.

ЦАМТО, 29 ноября. Согласно эксклюзивной информации, полученной Navy Recognition, Бельгия отправит на Украину дистанционно управляемые подводные аппараты (Remotely Operated Vehicles – ROV) R7 производства компании ECA Robotics Belgium.

ECA Robotics Belgium – это бельгийская дочерняя компания французской ECA Group.

В настоящее время ВМС Бельгии эксплуатируют компактные легкие автономные подводные аппараты REMUS 100, предназначенные для работы в прибрежной зоне на глубине до 100 м. Аппарат может быть сконфигурирован для применения широкого спектра стандартных и/или уникальных датчиков в зависимости от требований к выполняемой задаче.

Тем не менее, Navy Recognition утверждает, что продуктом, который будет поставлен Бельгией на Украину, является дистанционно управляемый подводный аппарат R7.

R7 – это дистанционно управляемый аппарат, который сочетает в себе компактность и простоту развертывания с характеристиками, скоростью и грузоподъемностью профессиональных ROV.

Быстрый, модульный и простой в развертывании, R7 предназначен для океанографов, гидрографов и операторов подводных сооружений. Аппарат способен работать на глубине до 300 м в различных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.

R7 включает в себя последние разработки в области цифровых технологий. На 100% цифровая архитектура облегчает подключение полезной нагрузки по принципу "plug-and-play". Управление аппаратом эргономично благодаря интуитивно понятному интерфейсу "человек-машина". R7 может быть оснащен манипулятором с пятью функциями, что делает его многофункциональным. Аппарат может легко обрабатывать или извлекать на поверхность предметы весом до 2 кг.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Компании
ECA Group
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