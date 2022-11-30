Страны НАТО могут резко сократить помощь Украине зимой

Резкое сокращение помощи Украине со стороны Европы — наиболее возможный сценарий в ближайшее время. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times.

По версии издания, ближайшей зимой европейские страны встретятся с рядом трудностей, в том числе из-за помощи Киеву.

"Если судить по затруднительному положению, в котором Европа оказалась сейчас, европейским членам НАТО будет сложно продолжать оказывать помощь Украине", — пишет газета.

Общество европейских стран заплатили большую цену за предоставление помощи Киеву. И дело не только в поставке вооружения, но и росте цен за электроэнергию, а также в растущей инфляции, пишут китайские журналисты.

Как считает американист и научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян, главы европейских государств не хотят, чтобы эти проблемы сохранялись, так как это затруднит получение ими большей поддержки на выборах.

Ранее в интервью Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что военная и финансовая поддержка Украины странами Запада дорого обходится европейскому обществу. Однако такое участие, по его мнению, Киеву необходимо.