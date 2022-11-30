Войти
ИноСМИ

Страны НАТО могут резко сократить помощь Украине зимой

439
0
+1
Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Резкое сокращение помощи Украине со стороны Европы — наиболее возможный сценарий в ближайшее время. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times.

По версии издания, ближайшей зимой европейские страны встретятся с рядом трудностей, в том числе из-за помощи Киеву.

"Если судить по затруднительному положению, в котором Европа оказалась сейчас, европейским членам НАТО будет сложно продолжать оказывать помощь Украине", — пишет газета.

Общество европейских стран заплатили большую цену за предоставление помощи Киеву. И дело не только в поставке вооружения, но и росте цен за электроэнергию, а также в растущей инфляции, пишут китайские журналисты.

Как считает американист и научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян, главы европейских государств не хотят, чтобы эти проблемы сохранялись, так как это затруднит получение ими большей поддержки на выборах.

Ранее в интервью Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что военная и финансовая поддержка Украины странами Запада дорого обходится европейскому обществу. Однако такое участие, по его мнению, Киеву необходимо.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
03.11.2021
«Прометей» – он же «Триумфатор»
26.10.2021
Hromadske (Украина): «Мы должны убедить партнеров, что НАТО станет сильнее с Украиной». Интервью с бывшим командующим войсками США в Европе
09.11.2020
Летающая кавалерия президента Владимира Зеленского
04.11.2020
The Economist (Великобритания): российская армия блистает после десяти лет реформ
29.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Макрон готов пойти навстречу России в вопросе ядерных ракет
04.07.2017
Бряцая своим и чужим
16.10.2015
Книги о ВПК и армии, историческая и деловая литература
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем