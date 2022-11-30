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ИноСМИ

Польша пренебрегла интересами Европы из ненависти к России

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Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ
Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Хуаньцю шибао: Польша нанесла удар по Европе, отказав Лаврову в участии в заседании ОБСЕ

Польша не допустила Сергея Лаврова к участию во встрече СМИД ОБСЕ, сообщает "Хуаньцю шибао". Главная причина — распространенная в стране русофобия. Из-за нее Варшава "закрыла двери" перед Москвой и поставила безопасность всей Европы под угрозу.

С 1 по 2 декабря в Польше пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), членом которой является Россия. Однако произошло беспрецедентное — польская сторона не допустила главу МИД РФ Сергея Лаврова к участию во встрече. Это вызвало тревогу общественности.

ОБСЕ выросла из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое созывалось в период холодной войны и было важным каналом диалога между Востоком и Западом для поддержания безопасности в регионе. После окончания холодной войны ОБСЕ стала постоянно действующим форумом и важной площадкой для сотрудничества крупных держав в обсуждении и решении политических и дипломатических вопросов в Европе и постсоветских странах. Полноценная и эффективная работа Организации имеет решающее значение для стабильности нынешних российско-европейских отношений.

Во-первых, она очень важна для обеих сторон. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является важной площадкой для обсуждения проблем безопасности. Россия использует этот форум для участия в европейских делах, а ЕС с его помощью регулирует вопросы безопасности, политики, дипломатии и постсоветских стран. ОБСЕ регулярно наблюдала за политическими выборами во многих странах, выступала посредником в конфликте в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном и следила за прекращением огня на Донбассе. Российская сторона придает большое значение роли ОБСЕ, поскольку после полного прекращения партнерства в области безопасности с НАТО этот форум остался ее единственной платформой многостороннего сотрудничества со странами Запада. Москва высоко ценит ОБСЕ, надеясь не только сохранить через нее свое влияние на ситуацию в Европе, но и избежать вытеснения из балканского региона и постсоветского пространства.

Во-вторых, историческая память и текущие угрозы сделали Польшу ярым европейским "русофобом". Причина, по которой Варшава не допустила Лаврова к встрече ОБСЕ, заключается не только в санкциях ЕС, но, что более важно, в серьезной русофобии, антироссийских настроениях, всегда существовавших в польском обществе. После вступления в ЕС она не жалела усилий для противодействия сотрудничеству блока стран и Москвы. В ноябре 2006 года и мае 2007 года Польша использовала инцидент с запретом на импорт мяса, чтобы дважды применить свое право вето, из-за чего подписание нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Россией было отложено. Польша также выступала против расширения энергетического сотрудничества сторон и вместе с Украиной голосовала против строительства газопровода "Северный поток — 2" между Германией и Россией. После того, как разразился украинский конфликт, Варшава громче всех в ЕС поддерживала Киев и даже публично критиковала Берлин, выступающий за диалог с Москвой.

В-третьих, запрет главе МИД РФ в участии в заседании ОБСЕ разрушает и без того не самую благоприятную атмосферу российско-европейского диалога. Хотя представители страны все равно будут присутствовать на встрече, этот инцидент еще сильнее навредит уже очень хрупким отношениям между Варшавой и Москвой, а также станет плохим примером для взаимной координации в сфере безопасности. После начала украинского кризиса отношения между Россией и Польшей резко ухудшились, а их экономическое, политическое сотрудничество и кооперация в сфере безопасности полностью прекратились. Поскольку конфликт затягивается, а опасность полномасштабной войны нарастает, Польша, будучи председательствующей в ОБСЕ страной, своими действиями наносит ущерб отношениям России и Европы, наполняя и без того деликатную обстановку безопасности континента еще большей враждебностью и недоверием.

Лидеры многих стран ЕС подчеркивали, что мир в Европе невозможен без участия России. Президент Франции Эммануэль Макрон не так давно отметил: "Нельзя построить прочный мир в Европе, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте, потому что к этому обязывают история и география". Он отметил, что необходимо создать "рамки безопасности, расширенного сотрудничества и доверия", чтобы избежать эскалации напряженности. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель тоже неоднократно призывала Запад "серьезно относиться к словам Путина". Она говорила: "Без участия России в Европе не будет прочного мира". Подход Польши не может отражать позицию всего региона, а "закрытие дверей" для диалога по вопросам безопасности может привести только к большему риску эскалации конфликта и большей недоброжелательности, а также к усилению неопределенности в отношении безопасности стран ЕС.

Исходя из общей обстановки, отказ Польши допустить Лаврова к заседанию ОБСЕ, конечно, может в определенной степени "ударить по лицу" России, но на самом деле больше всего он бьет по "внутренним органам" безопасности континента. В контексте напряженных отношений между Москвой и Западом поддержание рационального диалога и контактов между государствами-членами ОБСЕ является не только обязанностью сменяемой страны-председательницы, но и потребностью личных интересов Европы.

Автор: Чжан Хун (张弘) — научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук

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