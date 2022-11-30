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Генсек НАТО оправдывался за провал переговоров с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © KENZO TRIBOUILLARD

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина никогда не были угрозой для России. Таким был его ответ на упреки журналистов в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине. Выступление генсека из Бухареста транслировалось на сайте НАТО.

"Между государствами постоянно возникают разногласия, но есть механизмы для их решения", — прокомментировал Столтенберг. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с языком и национальными меньшинствами в Европе, нужно решать с помощью диалога.

Он привел в пример последствия Второй мировой войны, когда, по его мнению, поддерживался мир и признавались границы. Генсек напомнил об используемых тогда механизмах, таких как Венецианская комиссия, Совет Европы и двусторонние отношения.

Столтенберг также отметил, что расширение НАТО не является "провокацией" против Москвы. "Свободные и независимые государства чувствуют себя в безопасности, когда находятся вместе", — пояснил генеральный секретарь НАТО.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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