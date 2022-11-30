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ТАСС

Эксперт: Европа не располагает достаточным арсеналом систем ПВО для Украины

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Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер отметил, что запас ракет ПВО Украины практически истощен

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Европа сильно сократила арсеналы вооружений после 1989-1991 годов и не обладает достаточным количеством систем ПВО для передачи Украине. Такое мнение выразил во вторник полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер в эфире радио ORF.

Как отметил эксперт, запас ракет ПВО Украины практически истощен. "Запад пытается устранить эти пробелы поставками западных систем. Проблема, разумеется, в том, что после 1989-1991 годов мы значительно сократили европейские арсеналы, потому что мы думали, что, цитируя [политолога] Фрэнсиса Фукуяму, наступил конец истории", - сказал Райснер.

По его словам, осуществляемых поставок не хватает, чтобы покрыть всю площадь страны и защитить критическую инфраструктуру.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с главами МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, в ходе которой обратился с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны. 

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Австрия
Латвия
Литва
Норвегия
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
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