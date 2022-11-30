Американский генерал озвучил условие «промежуточной победы» РФ на Украине

Источник изображения: topwar.ru
Наступательные действия российских военных на Донбассе преследуют определенные тактические и стратегические цели. Это направление может стать решающим в масштабах всей специальной военной операции.
Такое мнение высказал бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в интервью на телеканале CNN.
Американский генерал в отставке озвучил главное условие «промежуточной победы» РФ на Украине. По его мнению российские войска могут загнать подразделения ВСУ «в огненный капкан» в районе Артемовска. И если украинские военные понесут значительные потери, Путин, считает Кларк, сможет заставить Киев пойти на временное прекращение огня или даже на перемирие.
- высказывает отставной военный из США свое мнение.
Источник изображения: topwar.ru
Кроме того, важным козырем Москвы, считает генерал, может стать способность российских военных продолжать ракетные удары по энергетической инфраструктуре и военным целям в течение длительного периода. По крайней мере, это может продолжаться как минимум еще несколько недель. Кларк утверждает, что на данный момент Россия располагает всем необходимым для нанесения Украине значительного ущерба.