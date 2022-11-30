Американский генерал озвучил условие «промежуточной победы» РФ на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Наступательные действия российских военных на Донбассе преследуют определенные тактические и стратегические цели. Это направление может стать решающим в масштабах всей специальной военной операции.

Такое мнение высказал бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в интервью на телеканале CNN.

Американский генерал в отставке озвучил главное условие «промежуточной победы» РФ на Украине. По его мнению российские войска могут загнать подразделения ВСУ «в огненный капкан» в районе Артемовска. И если украинские военные понесут значительные потери, Путин, считает Кларк, сможет заставить Киев пойти на временное прекращение огня или даже на перемирие.

Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, Путин выиграет

- высказывает отставной военный из США свое мнение.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, важным козырем Москвы, считает генерал, может стать способность российских военных продолжать ракетные удары по энергетической инфраструктуре и военным целям в течение длительного периода. По крайней мере, это может продолжаться как минимум еще несколько недель. Кларк утверждает, что на данный момент Россия располагает всем необходимым для нанесения Украине значительного ущерба.