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РИА Новости

Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины

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Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Экс-замглавы МЧС Фалеев назвал тактику ударов по энергообъектам Украины верной

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

"Тактика разрушения обеспечивающих военный потенциал Украины (объектов), конечно же, правильная", - сказал он.

Фалеев отметил, что об эффективности тактики в полной мере могут судить "наши военные, потому что во главе угла сама военная эффективность".

"Говорить о катастрофе, замерзании населения, как это сейчас говорят, не приходится. Однако это мое утверждение справедливо лишь при грамотных действиях руководства Украины и ее регионов, которые организуют жизнеобеспечение населения", - подчеркнул собеседник агентства.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

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