Экс-замглавы МЧС прокомментировал удары по энергообъектам Украины

Экс-замглавы МЧС Фалеев назвал тактику ударов по энергообъектам Украины верной
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тактика нанесения массированных ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
"Тактика разрушения обеспечивающих военный потенциал Украины (объектов), конечно же, правильная", - сказал он.
Фалеев отметил, что об эффективности тактики в полной мере могут судить "наши военные, потому что во главе угла сама военная эффективность".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.