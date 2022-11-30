В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации

Эксперты Совбеза назвали необходимым улучшение работы спецслужб в условиях спецоперации

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении.

"В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.

Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.