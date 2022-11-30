Войти
РИА Новости

В Совбезе призвали улучшить работу спецслужб в условиях спецоперации

566
0
0
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ во время спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ во время спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Эксперты Совбеза назвали необходимым улучшение работы спецслужб в условиях спецоперации

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым в условиях специальной военной операции усилить эффективности работы российских правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны. Отмечены стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур", - говорится в сообщении.

"В этой связи эксперты сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности", - отмечается в сообщении.

Был предложен ряд мер по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования информационно-коммуникационных технологий в целях распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ. Детали не раскрываются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
25.12.2009
Минобороны не собирается отказываться от "Булавы" - Сердюков
17.06.2009
Михаил Бабич, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, отвечает на вопросы читалей электронного периодического издания Lenta.ru
18.12.2008
Россия активизирует военно-техническое сотрудничество с Ливаном - директор ФС ВТС
04.07.2008
Украина реформирует авиапром для дальнейшей интеграции с российским авиастроением
27.12.2007
МЧС РФ подписало контракт на поставку в Грецию самолетов Бе-200
22.12.2006
Германия с помощью РН "Космос-3М" приступила к созданию собственной спутниковой разведывательной системы
05.07.2007
Микрон НИИМЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:30
  • 38967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем