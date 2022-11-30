ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ

В ОАК отметили, что предъявительские и приемо-сдаточные испытания выполнены успешно

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в рамках гособоронзаказа передало Воздушны-космическим силам (ВКС) РФ очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, прошедший ремонтные работы. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале ОАК.

"ПАО "Туполев" в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после выполнения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В ОАК добавили, что на самолете проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета Ту-22М3 был передан эксплуатирующей организации.

Ту-22М3 - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено порядка 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.