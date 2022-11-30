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ТАСС

ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ

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Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / Dmitriy Pichugin

В ОАК отметили, что предъявительские и приемо-сдаточные испытания выполнены успешно

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в рамках гособоронзаказа передало Воздушны-космическим силам (ВКС) РФ очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, прошедший ремонтные работы. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале ОАК.

"ПАО "Туполев" в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после выполнения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В ОАК добавили, что на самолете проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета Ту-22М3 был передан эксплуатирующей организации.

Ту-22М3 - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено порядка 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
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2 комментария
№1
30.11.2022 08:13
Жалко что не модернизацию. Да и вообще пишут о ремонтных работах  на ОДНОМ самолете ( ладно бы речь шла о десятке или пяти хотя бы) как о большом достижении! Приехали...
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№2
30.11.2022 13:53
Для локального применения и скорейшего ввода в строй модернизация до уровня М3М несколько избыточна и требует времени. А про частичную модернизацию БРЭО могли и не сообщить, если это стало нормой.
0
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