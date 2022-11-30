В Китае полный курс испытаний прошли первые два УДК проекта «075», которые называют «готовыми» к участию в операции против Тайваня

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Согласно распространенной ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) информации, первые два корабля проекта «075», названные Hainan («Хайнань») и Guangxi («Гуанси»), прошли полный курс испытаний, приближенных к боевым.

На кадрах, размещенных в аккаунте ВМС Китая в соцсети Weibo, видно, как два корабля проводят ходовые испытания в море. При этом о времени и месте их проведения не сообщается.

Класс «075» - самый большой универсальный десантный корабль (УДК) на вооружении ВМС Китая, со взлётно-посадочной палубой во всю длину, которая позволяет одновременно взлетать шести вертолетам. Он способен нести до 30 винтокрылых машин, в том числе китайского производства Z-20 и Z-18 и российского производства Ка-52.

Благодаря семи уровням докового пространства корабль может перевозить 35 десантных машин или три десантных катера на воздушной подушке, а также около 1000 морских пехотинцев и их снаряжение. На этом массивном транспортном корабле также можно перевозить до 10 основных китайских боевых танков Type 99A, 20 бронированных машин пехоты Type 05 и 50 внедорожников.

Широко распространено мнение, что серия «075» сыграет жизненно важную роль в потенциальной военной кампании против Тайваня. Для этой цели корабли, как считается, готовы. Согласно ранее распространенной информации, в планах у ВМС Китая построить еще пять кораблей типа «075».

Вместе с 10 кораблями типа «071» ВМС НОАК будут иметь сильный флот для транспортировки войск через Тайваньский пролив.

Беспрецедентный рост кораблестроения ВМС НОАК в последние годы, по некоторым данным, сделал их крупнейшим в мире флотом по количеству кораблей. Считается, что Китай по этому показателю превзошёл США.