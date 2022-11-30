В Канаде спущен на воду четвёртый арктический патрульный ледокол HMCS William Hall

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Королевский флот Канада в скором времени обзаведется четвертым патрульным кораблем арктической зоны, на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе прошла торжественная церемония спуска на воду ледокола HMCS William Hall (433) класса Harry DeWolf, построенного в интересах ВМС страны.

Церемония прошла в минувшее воскресенье, 27 ноября, патрульный ледокол погрузили на полупогружную баржу и отбуксировали в бассейн Бедфорд рядом с верфью Halifax Shipyard, где будет происходить его достройка и дооборудование.

HMCS William Hall (433) является четвертым патрульным кораблем в серии из шести кораблей арктической зоны (Arctic Offshore Patrol Ship), после головного HMCS Harry DeWolf (430), первого и второго серийных HMCS Margaret Brooke (431) и HMCS Max Bernays (432), которые уже вошли в состав ВМС Канады.

Корабль назван в честь старшины Уильяма Холла, первого чернокожего жителя Новой Шотландии и третьего канадца, получившего Крест Виктории за участие в осаде Лакхнау в Индии, 16 ноября 1857 года во время Индийского восстания.

AOPS имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов - 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек. Основная задача таких кораблей - наблюдение и разведка, защита суверенитета, контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства, поисково-спасательные работы.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.