Премьер-министр Великобритании: «Золотой эпохе британо-китайских отношений пришёл конец»

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Новый глава британского правительства Риши Сунак продолжает делать «яркие» заявление. Ранее он объявил крупнейшую по территории в мире страну - Россию - страной-изгоем, а теперь заявил, что пришел конец золотой эпохи британо-китайских взаимоотношений. Надо полагать, что ранее она была «золотой»…

По словам Сунака, авторитаризм Китая, который продолжает усиливаться, несет прямую угрозу западным ценностям и интересам Запада, что положило конец хорошим отношениям Лондона и Пекина.

Это угроза, которая становится все острее по мере того, как (Китай) движется к еще большему авторитаризму

- отметил британский премьер.

При этом Сунак дал понять, что с экономической и политической мощью Китая придется считаться.

Сунак, как и многие на Западе, продолжает считать, что их модель самая лучшая и ее необходимо навязывать по всему миру. Он заявил, что будет проводить политику дипломатического воздействия на власти Китая и другие «подобные авторитарные режимы», основываясь на идее «твердого прагматизма». По мнению премьера, КНР является для Запада «системным вызовом».

А ранее Сунак призывал брать пример во внешней политике со стран, в которых, по его мнению, авторитарные режимы – Китая и России. Они строят внешнюю политику на долгосрочную перспективу, считает Сунак.