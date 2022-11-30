ЦНИИточмаш поставил Минобороны первую партию патронов для пистолетов "Удав"

В концерне "Калашников" сообщили, что в поставку входят 9 мм патрон с пулей повышенной пробиваемости и 9 мм патрон с уменьшенной скоростью пули

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") поставил Минобороны РФ первую партию патронов для самозарядных пистолетов 6П72 "Удав". Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале концерна.

"ЦНИИточмаш поставил Минобороны РФ первую партию боеприпасов к новому 9 мм самозарядному пистолету 6П72. В поставку входят 9 мм патрон с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9 мм патрон с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4)", - говорится в сообщении.

В августе сообщалось о готовности к поставке в войска третьей установочной партии пистолетов "Удав". При этом отмечалось, что документы о его принятии на вооружение пока не подписаны.

Установочная партия представляет собой промышленную партию, изготовленную для подтверждения готовности к запуску производства тех или иных изделий.

"Удав" разработан в ЦНИИточмаш, в его конструкции применены оригинальные решения. В числе запатентованных технологий конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Эффективная дальность стрельбы пистолета "Удав" достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 50 градусов.