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ЦАМТО

Новейшая подводная лодка "Магадан" ТОФ вернулась в пункт базирования после проведения ракетных стрельб

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Субмарина «Магадан»
Субмарина «Магадан».
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 29 ноября. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт постоянного базирования после успешного выполнения ракетных пусков комплексом "Калибр-ПЛ" из акватории Японского моря.

Экипаж подводной лодки выполнил все поставленные перед ним задачи, с высокой точностью поразив в ходе стрельб морскую и наземную цели.

При выполнении учебной задачи был проведен комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

В составе Тихоокеанского флота ДЭПЛ "Магадан" является третьей по счету дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

В состав флота подводная лодка "Магадан" была принята в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге. На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла в октябре, преодолев Северный морской путь.

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Япония
Продукция
Club-S
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
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