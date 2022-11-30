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ТАСС

Эксперты Совбеза фиксируют усиливающееся вмешательство Запада в дела России на фоне СВО

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Совбез России
Эмблема Совбеза России.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Как заявили в СБ, были отмечены "стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ заявили об усиливающемся вмешательстве Запада во внутренние дела России на фоне специальной военной операции, сообщила во вторник пресс-служба аппарата Совбеза.

"Эксперты Совета безопасности России обсудили вопросы, связанные с появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности на фоне проведения специальной военной операции. На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ, в частности, обращено внимание на усиливающиеся попытки вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, указали в СБ, были отмечены "стремления ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур".

В связи с этим эксперты Совбеза сделали акцент на необходимости повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, решающих задачи обеспечения государственной и общественной безопасности, указано в сообщении.

Также на заседании были предложены меры по недопущению манипуляции общественным мнением, а также использования IT-технологий для распространения заведомо ложной информации и искажения объективных данных о ходе специальной военной операции. "Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия распространению идеологии неонацизма на территории РФ", - заключается в сообщении. 

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Россия
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