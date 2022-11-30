СМИ: НАТО резко сократит объемы военной помощи Украине зимой

По словам научного сотрудника Академии общественных наук Китая Лю Сяна, поставки будут поддерживаться только на символическом уровне

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Европейские страны НАТО этой зимой резко сократят объемы военной помощи Украине. С таким прогнозом выступила во вторник китайская газета Global Times.

"Есть уверенность в том, что официальные лица НАТО, в частности [генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс] Столтенберг, вскоре столкнутся с растущим давлением. Хотя он призвал страны Европы продолжать оказывать помощь Украине, судя по ситуации в европейских странах, если они продолжат, то для них это станет непосильной ношей. Такую помощь определенно не потянуть", - приводит газета слова научного сотрудника Академии общественных наук Китая Лю Сяна.

"Не только Украина, но и Европа столкнется с очень сложной и трудной зимой. Лидеры европейских стран не желали бы сохранения этих проблем, поскольку это осложнит для них получение большей поддержки на выборах. В результате этого резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО является довольно вероятным сценарием, поставки будут поддерживаться только на символическом уровне", - полагает он.

"Вслед за этим НАТО или европейские страны могут начать переговоры с Россией, чтобы смягчить кризис и вернуть жителей Украины и Европы к относительно нормальной жизни", - добавил аналитик, отметив, что риторика официальных лиц НАТО в большей степени отражает позицию США, а не европейских стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье в интервью немецкой газете Welt am Sonntag признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако призвал "поддерживать и увеличивать" помощь Киеву.

В субботу газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила о том, что две трети стран НАТО уже исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину. Как отметили собеседники издания, запасы 20 из 30 стран НАТО "почти на нуле", однако остальные 10 членов альянса, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, сохранили возможность продолжать поставки вооружений. В целом страны НАТО передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.