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Главы МИД НАТО заявят, что еще не время для вступления Украины в альянс

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Согласно агентству Блумберг, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте объявят, что время для вступления Украины в альянс еще не наступило.

Анонимный высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что некоторые его коллеги высказываются за "более прямой путь Киева к членству" в НАТО. Но к единому соглашению в этом вопросе пока не пришли.

29-30 ноября в Бухаресте на очередном совете встретятся главы внешнеполитических ведомств стран НАТО. Они обсудят помощь Киеву и "вызовы" со стороны Пекина.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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