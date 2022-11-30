Главы МИД НАТО заявят, что еще не время для вступления Украины в альянс

Согласно агентству Блумберг, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте объявят, что время для вступления Украины в альянс еще не наступило.

Анонимный высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что некоторые его коллеги высказываются за "более прямой путь Киева к членству" в НАТО. Но к единому соглашению в этом вопросе пока не пришли.

29-30 ноября в Бухаресте на очередном совете встретятся главы внешнеполитических ведомств стран НАТО. Они обсудят помощь Киеву и "вызовы" со стороны Пекина.