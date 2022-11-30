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ЦАМТО

В Германии заявили о дефиците боеприпасов в бундесвере

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Военнослужащие Бундесвера
Военнослужащие Бундесвера.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 29 ноября. Дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько дней боевых действий их бы хватило.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.

"В каких подразделениях (бундесвера) наблюдается нехватка – об этом, возможно, скажет представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац. Я бы сказал, что это повсеместно", – уточнил представитель кабмина ФРГ.

Отвечая на поставленный вопрос, А.Коллац сообщил, что "по соображениям военной безопасности" представители Минобороны ФРГ ничего не говорят о точных запасах боеприпасов.

При этом он отметил, что его министерство находится в режиме регулярных обсуждений этого вопроса с промышленными предприятиями.

По его словам, "наблюдается увеличение направляемых средств на закупку боеприпасов. Так, если в 2015 году на закупку боеприпасов было выделено 296 млн. евро, то на 2023 год – бюджет только что принят – сумма на эти же цели составила 1,125 млрд. евро. Кроме того, осуществляются закупки из специального фонда", – отмечает агентство.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в ведомствах сообщили, что канцлер Германии в начале недели соберет "кризисный" совет по решению дефицита боеприпасов в немецкой армии, причиной которому стали, в частности, поставки на Украину и проблемы с бюджетом.

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Украина
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