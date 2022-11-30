В Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине в 2023 году

ЦАМТО, 29 ноября. Представители партий правящего большинства – "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" работают над проектом совместной парламентской резолюции, предусматривающей продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в итальянском парламенте, резолюция должна быть представлена 29 ноября в Палате депутатов, где состоится обсуждение этого вопроса, вызывающего на Апеннинах серьезные дискуссии.

Со свое стороны, оппозиционные силы – "Движение 5 звезд", объединение центристских партий "Действие" и "Живая Италия", а также альянс левых и "зеленых" направили в нижнюю палату три отдельные резолюции по данному вопросу, отмечает агентство.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о готовности внести в национальный парламент предложение о продолжении поставок оружия Киеву в течение всего 2023 года.

Как напоминает "РИА Новости", в марте парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Позднее правительство еще пять раз принимало аналогичные декреты уже без голосования в парламенте, обсуждая этот вопрос только в парламентском комитете по безопасности республики (Copasir), заседания которого засекречены.