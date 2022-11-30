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Военное обозрение

Немецкая пресса: Военная помощь Украине оставила Бундесвер практически без боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий Бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой боеприпасов из-за постоянной помощи Украине, на сегодняшний день имеющихся запасов хватит всего лишь на несколько дней полномасштабной войны. Об этом пишет обозреватель Герхард Хегманн в статье для издания Die Welt.

Решение правительства Германии оказывать военную помощь Украине негативно сказалось на собственных запасах боеприпасов для Бундесвера, поскольку поставки идут из наличия немецкой армии, а восполнения потраченного не происходит. Военная промышленность Германии не в состоянии заместить то количество боеприпасов, которое уже отправилось на Украину. И это касается не только ФРГ, но и других западных стран, активно оказывающих помощь Украине.

Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и подтолкнули страны НАТО пополнить запасы своих войск

- пишет Хегман добавляя, что сделать это быстро не получится, так как у Европы возникли проблемы с сырьем, необходимым для производства. Все дело в том, что необходимые для производства того же пороха для современных боеприпасов инградиенты поступали из-за рубежа, в частности из Китая. Последние события, да и пандемия резко сократили объемы поставляемого сырья, а сроки поставок значительно выросли. Таким образом, Бундесвер остался практически без боеприпасов, которые благополучно передал Киеву.

По имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней

- подчеркнул обозреватель.

Кстати, еще одним препятствием для быстрого восполнения запасов патронов и снарядов для немецкой армии стали стандарты НАТО по качеству. Простые боеприпасы немецкая армия использовать не может, а только с малым содержанием вредных веществ, чтобы до минимума снизить "негативное влияние" на здоровье военнослужащих.

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Страны
Германия
Китай
Украина
Проекты
NATO
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