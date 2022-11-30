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Космический самолет немецкой разработки «Афина»

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<strong>Космический самолет немецкой разработки «Афина»</strong>
Космический самолет немецкой разработки «Афина».
Источник изображения: invoen.ru

Бременская стартап-компания Polaris Space Flugzeugs сообщила, что 8 ноября 2022 года с аэродрома Пенемюнде успешно выполнила первый полет демонстратора космических самолетов «Афина» (Athena). По данным компании, «Афина» разработана по заключенному с ВС Германии в марте 2022 года контракту. Это уже третий масштабный демонстратор космического самолета, построенный и запущенный Polaris, и первый летательный аппарат, изготовленный по поручению конкретного заказчика.

Как следует из сообщения, первый полет состоялся в специально созданной для Polaris ограниченной зоне полетов (ED-R), установленной немецкой авиадиспетчерской службой для проведения летных испытаний. ED-R охватывает аэропорт Пенемюнде и прилегающие воды Балтийского моря общей площадью 260 кв. км.

Космический самолет управлялся дистанционно с помощью телеметрической системы, действующей вне зоны прямой видимости (BVLOS), и автоматического регулятора полета, который стабилизирует аппарат в воздухе и предотвращает сваливание. Первый полет прошел на дальности около 10 км.

По данным разработчика, «Афина» имеет длину 3,5 м и взлетную массу 120 кг. На начальном этапе аппарат оснащается четырьмя турбореактивными двигателями и, как ожидается, будет развивать скорость 0,4 Маха с турбонаддувом. Центральная часть планера предназначена для последующей интеграции ракетного двигателя и соответствующей ракетно-топливной системы, что значительно повысит тактико-технические характеристики изделия. Прочная и надежная конструкция аппарата рассчитана на боковые маневренные нагрузки до 6,6g. Характеристики шасси гарантируют дополнительную прочность при жесткой посадке.

Подготовка демонстратора к полету


Руководство Polaris заявляет, что разрабатывает многоразовые многоцелевые космические самолеты. Их отличительными особенностями являются взлет и посадку с обычных взлетно-посадочных полосах в стиле самолета, а также возможность автономного использования. Считается, что многоразовость и возможность летной эксплуатации обеспечивают фундаментальное снижение затрат по сравнению с традиционными ракетами, а также беспрецедентный уровень оперативности, гибкости и безопасности.

Демонстратор в укрытии на аэродроме Пенемюнде


По словам представителя Polaris, компания гордится тем, что спроектировала, построила и испытала демонстратор менее, чем за 8 месяцев, полностью уложившись в график и бюджет проекта. Помимо прочего, проделанная работа включала также освоение сложной нормативно-правовой базы, которая позволила Polaris управлять демонстратором из густонаселенной страны, такой как Германия.

Целью проводимой немецкой компанией работы является разработка гиперзвукового летательный аппарат, предназначенного в первую очередь для вывода спутников в космос. Прототип такого изделия планируется завершить в 2025 году. Наряду с доставкой грузов в космос, космический самолет также будет использоваться для ведения разведки.

Планируется, что во время полета пилот сможет совершать подъемы на высоту более 100 км, то есть в космос, это позволит проводить разведку в мирное время, не нарушая воздушное пространство какого-либо государства. Поскольку для достижения гиперзвуковой скорости более 5 Маха реализуемая концепция предполагает использование ракетных двигателей – траектория полета аппарата в атмосфере становится значительно более гибкой, чем у обычного самолета с воздушно-реактивным двигателем.

Polaris намерена представить «Афину» на Берлинской конференции по безопасности в период с 30 ноября по 1 декабря 2022 года.


По материалам ресурса esut.de

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Страны
Германия
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
30.11.2022 02:20
А что Испания смастырила уже в рамках гиперзвукового проекта?
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