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РИА Новости

Начались российско-лаосские военные учения "Ларос-2022"

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Минобороны России сообщило об открытии российско-лаосских военных учений "Ларос-2022"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совместные российско-лаосские военные учения с участием танковых, мотострелковых подразделений Восточного военного округа открылись в Лаосе, сообщили во вторник в Минобороны России.

"В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-лаосского учения "Ларос-2022", в котором принимают участие военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления Восточного военного округа (ВВО) и Народной Армии Лаоса (НАЛ)", - сообщили в российском военном ведомстве.

В церемонии открытия участвовали представители командования округа и общевойскового объединения, а также руководство Генштаба армии Лаоса, мотострелки и танкисты обоих государств.

Целью проведения учений, по словам замначальника генштаба НАЛ генерал-лейтенанта Пхансэнга Бунпхана, слова которого приводят в Минобороны России, является развитие дружбы между двумя братскими народами и Вооруженными силами государств, "военное сотрудничество позволяет совершенствовать оборонный потенциал двух стран".

"Эти совместные учения становятся традиционными. Уже в третий раз наши подразделения в единых боевых порядках отработают совместные действия по проведению контртеррористической операции под девизом "Плечом к плечу за мир и безопасность", - обратился в свою очередь от российской стороны старший оперативной группы от ВВО генерал-майор Владимир Куликов.

После церемонии открытия военнослужащие обеих стран осуществили марш на танках Т-72 БМС в район проведения практических мероприятий.

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