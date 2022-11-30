Кулеба призвал страны НАТО увеличить производство вооружений

Министр иностранных дел Украины отметил, что необходимо нарастить инвестиции в оборонную промышленность

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО должны в срочном порядке увеличить производство вооружений, а также нарастить инвестиции в оборонную промышленность. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому изданию Politico, опубликованном во вторник.

"Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны подумать о том, как будем сражаться в битвах завтрашних", - сказал Кулеба в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые соберутся во вторник на двухдневное заседание в Бухаресте, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

По словам Кулебы, увеличение производства необходимо в том числе потому, что некоторые страны не хотят поставлять имеющееся у них оружие Киеву. "Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что украинские власти должны меньше полагаться на "непостоянных партнеров". "Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы убедить их [в необходимости поставок оружия Украине], нужно запустить производство, чтобы <...> мы не попали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться", - добавил Кулеба.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.