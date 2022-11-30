Войти
ТАСС

Кулеба призвал страны НАТО увеличить производство вооружений

434
0
0
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ Craig Ruttle

Министр иностранных дел Украины отметил, что необходимо нарастить инвестиции в оборонную промышленность

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО должны в срочном порядке увеличить производство вооружений, а также нарастить инвестиции в оборонную промышленность. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейскому изданию Politico, опубликованном во вторник.

"Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны подумать о том, как будем сражаться в битвах завтрашних", - сказал Кулеба в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые соберутся во вторник на двухдневное заседание в Бухаресте, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

По словам Кулебы, увеличение производства необходимо в том числе потому, что некоторые страны не хотят поставлять имеющееся у них оружие Киеву. "Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что украинские власти должны меньше полагаться на "непостоянных партнеров". "Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы убедить их [в необходимости поставок оружия Украине], нужно запустить производство, чтобы <...> мы не попали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться", - добавил Кулеба.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
18.08.2022
Британцы об испытаниях американских ракет: клоуны-политики нас погубят
16.05.2022
Антипутинский крестовый поход Байдена провалился. И вот почему
16.02.2022
Haaretz: Запад ищет альтернативу российскому газу. Но не все так просто
07.12.2021
НАТО будет готово укреплять оборонительный потенциал из-за "российской агрессии" против Украины - госсекретарь США
16.09.2019
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
16.01.2019
Согласия не дадим: пустит ли Россия корабли НАТО в Азовское море
12.09.2017
Страх и уверенность перед лицом российских военных учений (The Washington Post, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 20:16
  • 38966
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 15:29
  • 1
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 30.11 13:17
  • 4
Ростех разработал комплекс-гигант для инновационной сварки крупных деталей
  • 30.11 12:12
  • 1
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 09:40
  • 1
Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о жестокости бурятов в СВО
  • 30.11 03:26
  • 2
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 30.11 02:20
  • 1
Космический самолет немецкой разработки «Афина»
  • 30.11 02:00
  • 1
США переводят Украину на дешевые вооружения
  • 29.11 21:46
  • 2
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 29.11 20:35
  • 1
«Калашников» в два раза увеличит производство станков
  • 29.11 17:54
  • 2
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 17:54
  • 3
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем